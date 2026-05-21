/Pabitra Kar Nandigram: ভোটের পরই নন্দীগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পবিত্র করকে নিয়ে বিরাট খবর: ইস্তফা দিয়ে দিলেন, কেন?

কিরণ মান্না: গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পদ ছাড়লেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী পবিত্র কর ও তাঁর স্ত্রী।
রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। রাজ্যের সরকারের ক্ষমতায় বিজেপি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যজুড়ে পদত্যাগের হিড়িক দেখা দিচ্ছে। এবার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা শুভেন্দু অধিকারীর বিপক্ষে দাঁড়ানো পবিত্র কর ও তাঁর স্ত্রী শিউলি কর। নন্দীগ্রাম -২ ব্লকের বয়াল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর বুথে ২০১৮-এ পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেন পবিত্র কর। শারীরিক অসুস্থতার কারণ জানিয়ে গত ১৫ মে বিডিয়োর কাছে সদস্য পদ থেকে ইস্তফা চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন।
পাশাপাশি একই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সেই পঞ্চায়েত ভোটেই ৭ নম্বর বুথ থেকে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেন শিউলি কর, তাঁর স্ত্রী। তিনিও অসুস্থার কথা জানিয়ে গত ১৫ মে সদস্য পদ থেকে ইস্তফার আবেদন জানিয়েছেন। দুজনেরই আবেদন গ্রহন করা হয়েছে নন্দীগ্রাম -- ২ ব্লকের পক্ষ থেকে। আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে বলে দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
পবিত্র কর ও তাঁর স্ত্রী শিউলি কর-- দুজনেই বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করে। বয়াল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদে ছিলেন শিউলি এবং সদস্য হিসাবে ছিলেন পবিত্র কর।
তবে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগের মুহুর্তে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেও সদস্যপদ ছাড়েননি। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়।
পরাজয়ের পর স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই নিজেদের অসুস্থতার কথা জানিয়ে সদস্যপদ ছাড়ার আবেদন জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, 'আমিও তৃণমূলে ছিলাম। কিন্তু দলের সমস্ত পদ ছেড়ে তারপর বিজেপিতে যোগদান করি। কিন্তু আমার বিপরীতে যিনি দাঁড়িয়েছে উনি এখনও বিজেপির সদস্যপদ ছাড়েনি। নির্বাচন বিধি অনুসারে ওর প্রার্থীপদ বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা অভিযোগ করিনি।'
কেন চর্চায় পবিত্র কর?
পবিত্র কর কোনও আকাশছোঁয়া নামী ব্যক্তিত্ব নন, বরং মাটির কাছাকাছি থাকা একজন লড়াকু নেতা। নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে যাঁকে চেনা হয় ‘সাইলেন্ট কিলার’ হিসেবে। শান্ত স্বভাব, মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু সংগঠনের কাজে অত্যন্ত ক্ষুরধার-- এই হল পবিত্র করের পরিচয়।
তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল তৃণমূলের হাত ধরেই। ২০১৮ সালে তিনি ছিলেন নন্দীগ্রামের বয়াল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তবে ২০২০ সালের শেষভাগে, যখন শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পবিত্র করও সদলবলে পদ্ম শিবিরে নাম লেখান। ২০২১-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীর জয়ের নেপথ্যে যে ক'জন কারিগরের নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে পবিত্র কর অন্যতম।
নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের একচ্ছত্র অধিপতি
নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি মূলত দুটি ব্লক নিয়ে গঠিত। গত কয়েকটি নির্বাচনে দেখা গেছে, নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকে তৃণমূল টক্কর দিলেও ২ নম্বর ব্লকে বিজেপি বিশাল লিড পায়। আর এই ২ নম্বর ব্লকেই পবিত্র করের সংগঠনের ভিত পাথরের মতো শক্ত।
২০২১ বিধানসভা ও ২০২৪ লোকসভা: এই দুই নির্বাচনেই নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লক থেকে বিজেপিকে বড়সড় লিড এনে দিয়েছিলেন পবিত্র।
পারিবারিক প্রভাব: তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্য এতটাই যে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে বয়াল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন।
অর্থাৎ, যে দুর্গ শুভেন্দু অধিকারীর শক্তির উৎস, সেই দুর্গের চাবিকাঠিই ছিল পবিত্রর হাতে। এবার সেই চাবিকাঠিই তৃণমূলের বাক্সে চলে এল।
কেন তাঁকে ‘সাইলেন্ট কিলার’ বলা হচ্ছিল ভোটের আগে?
পবিত্র কর প্রচারে থাকতে ভালোবাসেন না। ভিড়ভাট্টা বা সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার চেয়ে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বুথ স্তরের কর্মীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে। আইপ্যাকের (I-PAC) প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠকের খবর জানাজানি হওয়ার পর স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারী তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মান ভাঙাতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। নিঃশব্দে নিজের ঘুঁটি সাজিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে তিনি পৌঁছে গেলেন অভিষেকের দরবারে। নন্দীগ্রামের ভোটারদের নাড়ি নক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে বলেই তাঁকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সবথেকে যোগ্য প্রতিপক্ষ মনে করা হচ্ছে।
২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে প্রায় ৮ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন। সেই লিডকে মুছে ফেলে জোড়াফুল ফোটানোই উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূলের কিন্তু হিতে বিপরীত হল। সারা রাজ্যেই তৃণমূল হেরে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনল।
