/বিপদ বুঝেই রিষড়ায় ফিরে আসে সানি, বন্ধুর ফোন চেয়ে স্ত্রীকে কাতর অনুরোধ পাক চরের সহযোগীর

বিধান সরকার: রিষড়ার সন্ধা বাজার থেকে জাফর শামস ওরফে সানিকে গ্রেফতার করে বেঙ্গল এসটিএফ এর এটিএস সেল। রিষড়ার গান্ধী সড়কে ভাড়া বাড়িতে থাকত সানি ও তার পরিবার। বছর সাতেক আগে তপসিয়ায় চলে যায়। এইএসআই এজেন্ট সন্দেহ গ্রেফতার রানা রউফের সহযোগী হিসেবে উঠে এসেছে জাফর শাম ওরফে সানি।
আইএসআই এজেন্ট রানা রউফকে বন্ধু পরিচয় দিয়ে সালকিয়ার কারখানায় কাজ পাইয়ে দিয়েছিল সানি। তার ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতেও সাহায্য করেছিল বলে খবর। রানা রউফ গ্রেফতারের পর তপসিয়া থেকে আরো দুজনকে গ্রেফতার করে এসটিএফ।
বিপদ শিয়রে বুঝে পুরোনো জায়গা রিষড়ায় আসে সানি। সন্ধাবাজারে চাবিওয়ালা ভিকির থেকে মোবাইল নিয়ে বাড়িতে স্ত্রীকে ফোন করে। সন্তানদের দেখে রাখতে বলে। চাবিওয়ালা সেখ সহবার ভিকি বলেন,রাত এগারোটার পর সানি আসে। জল খায়। তারপর আমার মোবাইল চেয়ে বাড়িতে ফোন করে।
পাক যোগে সানি গ্রেফতার হওয়ার খবরে হতবাক তার এক সময়ের প্রতিবেশি ওয়াসি আহমেদ। গান্ধী সড়কে যে বাড়িতে সানিরা থাকত সেই টালির বাড়ি। এখন আবাসন হয়েছে। সানির বাবা ডন রিষড়ার জুটমিলে কাজ করতেন এক সময়ে। সানির ভাই দুই বোন থাকত এই বাড়িতে। পরে দুই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। সানিরা চলে যায় তপসিয়া।
কেন এই ধরনের অপরাধ মূলক কাজে যুক্ত হয়ে পরে সানির মত যুবকরা? প্রতিবেশি বলেন,শিক্ষার অভাব।
পাকিস্তানি চর আইএসআই এজেন্ট রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব আলমকে গত ১২ আগস্ট হাবড়া থেকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে ভারতে ঢুকেছিল রউফ। তাকে জেরা করে তপসিয়ার ইমরান হোসেনের খোঁজ পায় এসটিএফ। ইমরান রানাকে ভারতীয় নথি বানাতে সাহায্য করেছিল। এরপর তপসিয়ার বাসিন্দা ইজাজ আলিকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। এবার তপসিয়ার আরেক যুবক জাফর শাম ওরফে সানিকে রিষড়া থেকে গ্রেফতার করল।
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