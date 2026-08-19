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বিপদ বুঝেই রিষড়ায় ফিরে আসে সানি, বন্ধুর ফোন চেয়ে স্ত্রীকে কাতর অনুরোধ পাক চরের সহযোগীর

Rishra Pak Spy Arrest: বিপদ শিয়রে বুঝে পুরোনো জায়গা রিষড়ায় আসে সানি। সন্ধাবাজারে চাবিওয়ালা ভিকির থেকে মোবাইল নিয়ে বাড়িতে স্ত্রীকে ফোন করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 19, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:55 PM IST
বিপদ বুঝেই রিষড়ায় ফিরে আসে সানি, বন্ধুর ফোন চেয়ে স্ত্রীকে কাতর অনুরোধ পাক চরের সহযোগীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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