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মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ছক! বর্ধমান থেকে গ্রেফতার পাক জঙ্গি! STF-এর বিরাট সাফল্য

Pak Terror Attack Plan on CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রীর সফরের খুঁটিনাটি জোগাড় করেছিল এই পাক জঙ্গি হামিদ মণ্ডল। বর্ধমানের রেঁনেসাঁ হাউজিং থেকে বেঙ্গল এসটিএফ-এর জালে পড়ে হামিদ। বেঙ্গল STF-এর বড় সাফল্য এটি!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:44 PM IST
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ছক! বর্ধমান থেকে গ্রেফতার পাক জঙ্গি! STF-এর বিরাট সাফল্য
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের ছক ছিল? (প্রতীকী ছবি)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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