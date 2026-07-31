/মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ছক! বর্ধমান থেকে গ্রেফতার পাক জঙ্গি! STF-এর বিরাট সাফল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর কাণ্ড বাংলার মাটিতে! স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর এবার জঙ্গি হামলার ছক! বর্ধমান থেকে গ্রেফতার হল পাক জঙ্গি! জানা যাচ্ছে, কলকাতায় বসেই নাশকতার ছক কষেছিল তারা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ছক তৈরির অপরাধে বর্ধমান থেকে গ্রেফতার এই সাজ্জাদ ভাটঘনিষ্ঠ জঙ্গি। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের খুঁটিনাটি জোগাড় করেছিল এই পাক জঙ্গি হামিদ মণ্ডল। বর্ধমানের রেঁনেসাঁ হাউজিং থেকে বেঙ্গল এসটিএফ-এর জালে পড়ে হামিদ।
বেঙ্গল STF
ধৃতের ফোনে মুখ্য়মন্ত্রীর লোকেশনের যাবতীয় ডিটেইলস মেলে! আশঙ্কা করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের পরিকল্পনা ছিল তার। জানা গিয়েছে, নিউটাউনের ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন থাকছিল এই জঙ্গি হামিদ। সাজ্জাদ ভাটের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হামিদ। মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার যাবতীয় ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা বানচলা করে বেঙ্গল STF। তাদের বড় সাফল্য এটি!
সাজ্জাদ ভাটের ঘনিষ্ঠ
পুলওয়ামায় যে জঙ্গিগোষ্ঠীর যোগ ছিল, শুভেন্দুর উপর হামলায় গ্রেফতার হামিদও সেই জঙ্গি-- সাজ্জাদ ভাটের দলেরই অংশ। তবে কি কোনও বড় প্ল্যান ছিল? জইশ-ই-মহম্মদের অত্যন্ত কুখ্যাত জঙ্গি সাজ্জাদ ভাট, যে কিনা পুলওয়ামা আক্রমণের ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত, তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ধৃত হামিদ মণ্ডল শুধু জইশ ই মহম্মদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একজন জঙ্গি তা-ই নয়, সাজ্জাদ ভাটের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠও!
হামিদ তথ্য পাঠাত সাজ্জাদকে
গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিকে টানা জেরা করছে বেঙ্গল STF! রাজ্য পুলিসের DG, STF DG, CISF ও ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি বৈঠকে বসছে। STF সূত্রে খবর, হামিদের বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে তদন্তকারী দল। হাওড়া ও বর্ধমান থেকে এই অপারেশন চলছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। হামিদ-সহ আরও ৪ জন এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। হামিদ তথ্য পাঠাত কাশ্মীরে সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীকে। মাসিক টাকা পেত ধৃত জঙ্গি। বিনিময়ে লোকেশন সংক্রান্ত তথ্য পাঠাত। এবারও প্রোগ্রাম শিডিউল পাঠিয়েছে ও। ভয়ংকর! মুখ্যমন্ত্রীর প্রোগ্রাম শিডিউল সাজ্জাদের হাতে!! হামিদ তথ্য পাঠাত কাশ্মীরের সাজ্জাদ ভাটকে।
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