Mamata Banerjee: 'পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার বলছে কলকাতায় হামলা হবে, আপনি কী করছিলেন, মুখে লিউকোপ্লাস্টার লাগিয়ে ছিলেন?'

Mamata Banerjee: 'পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার বলছে কলকাতায় হামলা হবে, আপনি কী করছিলেন, মুখে লিউকোপ্লাস্টার লাগিয়ে ছিলেন?'
Mamata Banerjee: আপনারা অত্যাচার করছেন ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে। আর এখানে আপনি 'সুনার বাংলা' তৈরি করবেন? আগে তো বাংলাভাষী মানুষদের অনুপ্রবেশকারী বলা বন্ধ করুন!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতকালই কোচবিহারের সভা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দেগে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বর্ভমানের পূর্বস্থলী দক্ষিণের সমুদ্রগড় হাইস্কুল মাঠ থেকে পাল্টা নমোকে নিশান করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় কলকাতায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। একইসঙ্গে তাঁর কপ্টারের সামনে ড্রোন উড়িয়ে তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করলেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভোট প্রচারে বলেন, অন্যবারের ভোটের থেকে এবারের নির্বাচন একেবারেই আলাদা। কেন আলাদা? অন্য়বারে বিজেপির বদমায়েশি থাকলেও এবারে যে বদমায়েশিটা করছে তা আমরা কখনও দেখিনি। বিজেপি ভারতর সরকারের সব এজেন্সি দিয়ে মানুষের ভোট লুট করার, ভোটে মানুষের নাম কাটার, বিভাজনের রাজনীতি করার খুন-দাঙ্গা-চক্রান্ত করার সব চেষ্টাই করছে। কোনও কিছই ছাড়েনি। মা বোনেদের ঢেলে ভোট বাদ দেওয়া হয়েছে। কেন? একটা মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যায়, পদবিটা বদল করে সে। ঠিকানা চেঞ্চ হয়েছে। নামের বানানের কিছু বদল হয়েছে। কিন্তু বিজেপির নেতারা দিল্লিতে বসে এআই দিয়ে একপক্ষ ভাবে সবার নাম কেটেছে। এর বদলা হবে কী হবে না? এসআইআরের লাইনে দাঁড় করিয়েছে, এর বদলা হবে কী হবে না? আমি জানতে চাই।
লক্ষ্ণীর ভান্ডার নিয়ে মমতা বলেন, যেদিন নোটবন্দি করল সেদিন গোটা ভারতে আমি একমাত্র বলেছিলাম, মানুষের পকেট শূন্য হয়ে যাবে, কোনও লাভ হবে না। অভিষেকের মা আমার ঘরে থাকে। হঠাত্ আমার ঘরে দৌড়ে এল। বলল দিদি শুনেছো, নোটবন্দি করছে। বলছে আমাদের এক টাকা থাকলেও দিতে হবে। তাহলে কাল থেকে বাজার করব কী করে! তার পরই ছুটে এল বেঙ্গালুরুতে থাকা একটি মেয়ে। বলল দিদি ২০০ টাকা দিন। বলল, আমার কাছে টাকা নেই। কীভাবে কী করব! ঘরের মেয়েরা যে উপলব্ধি করে সেটাই আসল উপলব্ধি। সেইসময় আমি ঠিক করেছিলাম মহিলাদের নিজস্ব অধিকার থাকার দরকার। তাই তখন ৫০০ টাকা দিয়ে ল্ক্ষ্মীর ভান্ডার শুরু করেছিলাম। এখন তা ৫০০ থেকে ১৫০০ হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন চলব।
তৃণমূল নেত্রী বলেন, বিজেপি করছে লুট আর বলে ঝুট। তৃণমূলকে চার্জশিট দিচ্ছে। চালুনি আবার সূচের দোষ ধরে। ধর্ষণ করে মেয়েদের, সেও ওদের নেতা। সব আমরা জানি। আর বাংলায় কথা বললেই ওদের ভাষায় নাকি ঘুসবয়ঠিয়া মানে অনুপ্রবেশকারী। আমি মনে করি গোটা পৃথিবী থেকে ওরা টাকা তোলে। হিন্দু ধর্মটাকে ওরা বিক্রি করে দেবে। কোনও ধর্ম অত্যাচার করতে শেখায় না। কোনও ধর্ম বিভাজন করতে শেখায় না। আমরা রামকৃষ্ণের দেশে বাস করি। এরা দাঙ্গা লাগিয়ে, বিভাজন করতে চায়। উনি গতকাল কোচবিহারে এসে বললেন ঘুসবইটিয়া। মোথাবাড়ির ঘটনা উল্লেখ করলেন। আর যে প্রথম ধরল তাকে সে হল আমাদের সিআইডি। দিল্লির পুলিস নয়। তাকে তামিলনাড়তে পাঠিয়ে দিলেন।
পাকিস্তানের হুমকির কথা টেনে মমতা বলেন, ওদের জিজ্ঞাসা করুন, পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার বলছে কলকাতায় হামলা হবে। আপনি কী করছিলেন, ঘুমাচ্ছিলেন? কালকের মিটিংয়ে তো একবারও বলেননি কেন পাকিস্তান বাংলাকে টার্গেট করছে? কেন কলকাতাকে টার্গেট করছে? বাংলাকে ধ্বংস করা আপনাদের লক্ষ্য, কলকাতাকে ধ্বংস করা আপনাদের লক্ষ্য? তখন মুখ লিউকোপ্লাস্টার লাগিয়ে থাকেন? দয়া করে এখানে এসে ওই টেলি প্রম্পটার লাগিয়ে ওই 'সুনার বাংলা' বলবেন না। আপনারা অত্যাচার করছেন ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে। আর এখানে আপনি 'সুনার বাংলা' তৈরি করবেন? আগে তো বাংলাভাষী মানুষদের অনুপ্রবেশকারী বলা বন্ধ করুন!বাংলায় কথা বললে পিটিয়ে মারা হয়।
উল্লেখ্য়, সম্প্রতি পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, ভবিষ্যতে যুদ্ধ লাগলে নাকি তাঁর বাহিনী সোজা কলকাতায় পৌঁছে যাবে। 'এবারে সংঘাত ২০০-২৫০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমরা ওদের এলাকায় ঢুকে ঘরে বসে আঘাত করব।
বহিরাগতর প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, সব দিল্লি থেকে লোক আনছে। বিহারে যারা ভোটে দিয়েছে তাদের বাসে করে লোক নিয়ে আসছে। কাজেই ওই বর্ডারগুলো খুলে দিয়েছে। গাড়ি করে টাকা আসছে। আর বিজেপির পকেটে যাচ্ছে। ওরা আসছে সরকারি লোকেদের সঙ্গে। এই অনাচার, অত্যাচার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আগে যারা অত্যাচার সন্ত্রাস করেছে তারা হয় সিপিএম হয়ে গিয়েছে নয়তো বিজেপি বা কংগ্রেস হয়ে গিয়েছে। হায়দারবাদের একটা ধার করা পার্টি ইলেকশনে ভোট কাটতে এসেছে। বিহারের ওরা বিজেপিকে জিতিয়েছে। এখানেও চেষ্টা করছে। মালদা থেকে যখন মিটিং করে আসছিলাম আমার হেলিকপ্টারের সামনেএকটা ড্রোন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওটার ধাক্কা খেলে কপ্টারটা ধ্বংস হতে পারত। উড়িয়েছিল বিহারের ৩ জন। ধরা পড়েছে। টার্গেটটা কী? আমার জীবন কাড়ার? কেড়ে নিন কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু যতক্ষণ বাঁচব ততক্ষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলব। মানুষের ভোট কাটার বিরুদ্ধে বলব। আমার মুখ বন্ধ হবে না।
