Panagarh Accident Case: গাড়ি দুর্ঘটনায় চন্দননগরের নৃত্য শিল্পী সুতন্দ্রার মৃত্যু আলোড়ন ফেলেছিল। ২০২৫ সালের ২৩ শে ফ্রেব্রুরারি রবিবার রাতে গয়ায় একটি ইভেন্টে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সুতন্দ্রা। দুটি গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনার কবলে পরে মৃত্যু হয় সুতন্দ্রার। দোকান ও বাড়ির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন সুতন্দ্রা। সেই ঋণ শোধ করতে না পারায়...

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 27, 2025, 08:48 PM IST
Chandannagar News: বর্বরদের উত্‍পাতে অকালে ঝরে গিয়েছে মেয়ে সুতন্দ্রা, এবার শেষ সম্বল বাড়িটাও গেল দেনার দায়ে! অকুল পাথারে হাহাকার মা তনুশ্রীর...

বিধান সরকার: পানাগড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় চন্দননগরের নৃত্য শিল্পী সুতন্দ্রার মৃত্যু আলোড়ন ফেলেছিল! অভিযোগ উঠেছিল ইভটিজারদের গাড়ি ধাওয়া করায় দুর্ঘটনা ঘটে। ২০২৫ সালের ২৩ শে ফ্রেব্রুরারি রবিবার রাতে গয়ায় একটি ইভেন্টে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সুতন্দ্রা। দুটি গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনার কবলে পরে মৃত্যু হয় সুতন্দ্রার।এই ঘটনার পর ভেঙে পরে গোটা পরিবার।ক্যানসারে মৃত্যু হয়েছিল সুতন্দ্রার বাবার। চিকিৎসার জন্য অনেকটা খরচ হয়ে গিয়েছিল। 

ঠিকেদারি কাজেও লোকসান হয়েছিল বিস্তর। বাড়ি ও দোকান করে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ হয়েছিল। কোন মতেই শোধ করতে পারেনি তাঁর পরিবার। মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় চেষ্টা করেছেন ঋণ শোধ করার কিন্তু সেভাবে কিছু করে উঠতে পারেনি। ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলেও কোন লাভ হয়নি। প্রথমে দোকান ক্রোক করে ব্যাংক। বৃহস্পতিবার চন্দননগরের নাড়ুয়ার বাড়ির দখল করে নিল ব্যাংক। বৃদ্ধ শাশুড়ি ও মাকে নিয়ে অসহায় পরিস্থিতি তনুশ্রীর। বাধ্য হয়ে ঘরের জিনিস পত্র বের করে নেন। মেয়ের সুবিচার পাননি এখনও। এরমধ্যে ঘর ছাড়া হতে হল। আগামী দিনে কী হবে কিছুই বুঝতে পারছে না সুতন্দ্রার মা।

খুব ছোটো থেকে নাচ শিখে, বড় হয়ে ভালো নৃত্য শিল্পী হয়ে ওঠেন চন্দননগরের সুতন্দ্রা। গয়ায় নাচের অনুষ্ঠান করতে যাওয়ার সময় কাঁকসায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল সেই নৃত্যশিল্পীর। মদ্যপ ইভটিজারদের দৌড়াত্ম্যে গাড়ির ধাক্কায় উল্টে গেল গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় নামে বছর ২৬-এর এক তরুণীর।  সুতন্দ্রাকে প্রতিবেশীরা 'মাম' নামেই ডাকতেন। বাবা সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেলের ঠিকাদার। ন'মাস আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। নাড়ুয়ার বাড়িতে আছেন সুতন্দ্রার বৃদ্ধা দিদিমা, ঠাকুমা আর মা।

জানা যায়, ঘটনার দিন রাত দশটায় বাড়ি থেকে বেরোয় গয়া যাবার উদ্দেশ্যে।সঙ্গী ছিল আরও চারজন। দুর্গাপুরের বুদবুদ-এর একটি পেট্রল পাম্প থেকে তেল ভরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঠা মাত্রই তরুণীর গাড়িকে ধাওয়া করে মদ্যপ ইভটিজারদের সাদা রঙের গাড়ি। তরুণীর সঙ্গে থাকা সহকর্মী ও গাড়ির চালকের অভিযোগ, অশ্লীল ইঙ্গিত শুরু করে ইভাটিজাররা। কটুক্তি করতে থাকে।

এরপর গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করে। গভীর রাতের এই ঘটনায় রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়ে মহিলার গাড়ির চালক গাড়িটিকে কাঁকসার পানাগড়ের দিকে নিয়ে চলে যান। নিস্তার মেলেনি এরপরও, ধাওয়া করতে করতে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা সাদা রঙের গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে সুতন্দ্রাদের চারচাকা গাড়িকে। উল্টে যায় গাড়িটি, সুতন্দ্রার মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। 

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Panagarh AccidentEve teasingsutandra chatterjee
