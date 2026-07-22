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পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেফতার করে পকসো ধারায় মামলা

Jalpaiguri Incedent: নাবালিকার বাবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 22, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:01 PM IST
পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেফতার করে পকসো ধারায় মামলা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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