/পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেফতার করে পকসো ধারায় মামলা

অরূপ বসাক: এগারো বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে মালবাজার থানার পুলিস। অভিযুক্ত মহ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে পকসো আইনের ৮ ও ১২ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।
পুলিস সূত্রে খবর, নাবালিকার বাবা মঙ্গলবার মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে আদালতে পেশ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, নাবালিকার বাবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সম্প্রতি অভিযুক্ত নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা ও শ্লীলতাহানি করেন।
নাবালিকার বাবা বলেন, স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকত। অভিযুক্ত আলাউদ্দিন প্রায়ই মেয়েকে যৌন নিগ্রহ করত। তার শরীরে হাত দিত। মেয়ে ভয়ে বলেনি। পরে জানতে পেরে আমি পুলিসে অভিযোগ করি। পুলিস ওকে গ্রেফতার করেছে।
মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনায় পকসো আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।
অন্যদিকে, অভিযুক্ত মহঃ আলাউদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
এদিকে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মালবাজার প্রখণ্ডের সভাপতি দীপ তিওয়ারি ঘটনার কড়া নিন্দা করে প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী প্রমাণিত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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