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বাংলাদেশি নাগরিক এখন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান! প্রবল শোরগোল মালদহে

Malda Panchyet Pradhan: কংগ্রেস সদস্য কৃষ্ণ দাসের দাবি, চেমারি বিবি বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জে। এসআইআর-এ ওঁর নাম বাদ পড়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 29, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:08 AM IST
বাংলাদেশি নাগরিক এখন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান! প্রবল শোরগোল মালদহে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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বাংলাদেশি নাগরিক এখন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান! প্রবল শোরগোল মালদহে
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