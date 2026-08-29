/বাংলাদেশি নাগরিক এখন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান! প্রবল শোরগোল মালদহে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে ঢুকে হয়ে গিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। এমনই মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে মালদহের কালিয়াচকের তিন নম্বর ব্লকের গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন পঞ্চায়েতের এক কংগ্রেস সদস্য। তাঁর দাবি, এসআইআর-এ এখনও ওই পঞ্চায়েত প্রধানের নাম বিচারাধীন।
গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের ওই প্রধানের নাম চেমারি বিবি। অভিযোগ, তিনি বাংলাদেশ থেকে মালদহে এসে এক জনকে বিয়ে করে সব নথিপত্র তৈরি করেন। তারপর তিনি ভোটে লড়াই করে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান। এদিকে, সংবাদমাধ্যমে চেমারির দাবি, তাঁর দাদু-দিদার জন্ম মালদহতেই। আগে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি ষড়যন্ত্র করছেন। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিস।
কংগ্রেস সদস্য কৃষ্ণ দাসের দাবি, চেমারি বিবি বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জে। এসআইআর-এ ওঁর নাম বাদ পড়েছে। তার পরেও উনি পঞ্চায়েত প্রধান। অনাস্থার পর উনি প্রধান হয়েছেন। বছর পনের আগে মালদহে এসেছেন। বাংলাদেশে ওর ভোটার কার্ড রয়েছে।
এদিকে, অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রদানের দাবি তাঁর বিরুদ্ধে অভযোগ সব মিথ্যে। চেমারি বিবির দাবি, আমার আধার, প্যান, ভোটার কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, ওবিসি এবং বিয়ের শংসাপত্র-সহ একাধিক নথিপত্র রয়েছে। আমার পরিবারের সবাই রয়েছেন এখানেই। গত বিধানসভা নির্বাচনে আমি ভোট দিতে পারিনি। নামের বানান বা অন্য কোনও কারণে আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে প্রধান নির্বাচিত হয়েছি।
কী বলছে পুলিস? পুলিস সূত্রে খবর, চামেনি বিবির বাবার নাম রফিক। উনি ভারতীয় ছিলেন। তিন দশক আগে তিনি বাংলাদেশ চলে যান। সেখানে বিয়ে করেন। চার সন্তান হয়। সেইসব সন্তানদের মধ্যে চামোরি ভারতে চলে আসেন। এখানে এসেও উনি বিয়ে করেন। পরে সব নথি বানিয়ে নেন।
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