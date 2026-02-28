English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Pandabeswar Incident: গোয়ালঘরে উদ্ধার মহিলার ঝুলন্ত দেহ, মারাত্মক অভিযোগ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারির বিরুদ্ধে

Pandabeswar Incident: গোয়ালঘরে উদ্ধার মহিলার ঝুলন্ত দেহ, মারাত্মক অভিযোগ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারির বিরুদ্ধে

Pandabeswar Incident: গুরুতর এই অভিযোগ নিয়ে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, আমরা ডোর টু ডোর প্রচারের গিয়েছিলাম। মহিলা তার সমস্যার কথা বললেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 28, 2026, 08:31 PM IST
Pandabeswar Incident: গোয়ালঘরে উদ্ধার মহিলার ঝুলন্ত দেহ, মারাত্মক অভিযোগ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারির বিরুদ্ধে

চিত্তরঞ্জন দাস: কয়েকদিন আগে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরের বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের হুচুকডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা সুনন্দা সূত্রধর দাবি করেছিলেন তিনি গোয়ালঘরে থাকেন। আবাস যোজনার ঘর পাননি। সেই কথা প্রচার করেছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। পাল্টা তৃণমূলের তরফে বলা হয় টাকার বিনিময়ে সুনন্দাকে দিয়ে ওই কথা বলানো হয়েছে। শনিবার দুপুরে সেই গোয়ালঘরের পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সুনন্দার মৃতদেহ। এনিয়ে শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক বিতর্ক।

Add Zee News as a Preferred Source

শনিবার বিজেপি কর্মীরা সুনন্দা সূত্রধরের বাড়িতে এলে দুপক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। বিশাল পুলিস বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এনিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় পান্ডবেশ্বরের হুচুকডাঙ্গাতে। মৃতা সুন্দন্দা সূত্রধরের ছেলে জানান, মা গলায় দড়ি দিয়েছে। জিতেন্দ্র তিওয়ারির জন্য এসব হয়েছে। আমি এর বিচার চাই। আমার দাবি, জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে গ্রেফতার করা হোক। 

গুরুতর এই অভিযোগ নিয়ে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, আমরা ডোর টু ডোর প্রচারের গিয়েছিলাম। মহিলা তার সমস্যার কথা বললেন। তার পর তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কথা বলানোর কাজটা কে করিয়েছে? আমরা করেছি নাকি নরেন চক্রবর্তী করিয়েছে? সেটা তো সারা বাংলা দেখেছে। তাকে দিয়ে উল্টো কথা বলিয়ে কে বাংলায় ভাইরাল করিয়েছে? নরেন চক্রবর্তী করিয়েছে তো? ফলে প্রেসার কে দিয়েছে তা সারা বাংলা তো দিয়েছে! মহিলাকে দিয়ে একবার বলানো হয়েছে। আজ তার ছেলেকে দিয়ে বলানো হল। একজন পলিটিক্যাল লোক মানুষের সমস্যার কথা শুনবে। আর যে সমস্যার কথা বলবে তাকে চাপ দিয়ে অন্য কথা বলানো হবে! জোর করার জন্য সে যদি সুইসাইড করে তাহলে তার দায় অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে! এরকম আমরা ২০০ মহিলার কাছে গিয়েছি যারা বলেছে তারা বাড়ি পাননি। এখন ওই ২০০ মহিলাকে দিয়ে এখন উল্টো কথা বলানো হবে! ওরা যে ভয়েসটা রেকর্ড করেছে সেটা করেছে নরেন চক্রবর্তীর পিএ করেছে।

আরও পড়ুন-বিধানসভা ভোটে কলকাতার ৫ 'হেভিওয়েট' কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন কারা? শাসকদলের সম্ভাব্য লিস্টে হইচই...

আরও পড়ুন- ন্যূনতম ১২ টাকা! ভোটের আগেই বাড়ছে বাসভাড়া? ১ এপ্রিল থেকে ১৫ হাজার বাস... বড় আপডেট...

অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাল্টা বলেন, দেখুন যে আঙুল তোলে তার দিকেও তিনটে আঙুল ওঠে। উনি যদি মনুষ্যজাত হতেন তাহলে উনি চুপ করে থাকতেন। কারণ ওঁর একটা মিথ্যে প্রলোভনে একটা মানুষের প্রাণ চলে গেল। আমি সত্যি খুব শকড। আমরা রাজনৈতিক জীবনে এরকম কোনও ঘটনার সম্মুখীন হইনি। একজন রাজনৈতিক নেতা একজনের গোয়ালঘর দেখিয়ে তাকে প্ররোচিত করেছে। বলেছে যে সে বাড়ি সে পায়নি। কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে তার পাকা বাড়ি রয়েছে। তার দালান ঘর রয়েছে, তার টিভি রয়েছে, ফ্রিজ রয়েছে। অর্থাত্ সে বাড়ি পাওয়ার ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে না। ভদ্রমহিলা পরে স্বীকার করেছেন যে তিনি তার মেয়ের জন্য কন্যাশ্রী পান। উনি লক্ষ্ণীর ভান্ডার পান। ওঁর মেয়ে সবুজসাথী পেয়েছে। তার পরেও যে এই মিথ্যে তৈরি করা হয়েছে তার জন্য ওঁর লজ্জা হওয়া উচিত। 

নরেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা শুনে জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, লজ্জা ওঁর হওয়া উচিত। গোটা পান্ডবেশ্বর জানে নীতু অধিকারী ও সঞ্জয় চক্রবর্তী তার গিয়ে ভিডিয়ো রেকর্ড করেছে। তারা গিয়ে হুমকি দিয়েছে। ওঁর ভিডিয়ো পিএ রেকর্ড করেছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
pandabeswar IncidentHousewife deathJitendra Tiwari
পরবর্তী
খবর

How to add your name in final voter list EXPLAINER: রেজাল্ট আউটের পর কি দেখছেন ভোটার তালিকায় আপনার নাম নেই, কী ভাবে ফিরবে আপনার অধিকার? প্যানিক না করে লিংকে ক্লিক করুন...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal Final Voter List: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ যাচ্ছে ৬ লাখ নাম...