Hooghly Horror: পাণ্ডুয়ার পিশাচ: কাকে চাস তুই? সম্পর্কের টানাপোড়েনে ঝর্নাকে নৃশংস শেষ করল লিভ ইন পার্টনার

Hooghly Horror: পাণ্ডুয়ার পিশাচ: কাকে চাস তুই? সম্পর্কের টানাপোড়েনে ঝর্নাকে নৃশংস শেষ করল লিভ ইন পার্টনার
Pandua: গতকাল রাতে ঝর্ণার বাপের বাড়িতে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন দীনবন্ধু। পরদিন বেলা গড়িয়ে গেলেও ঝর্ণা ঘরের বাইরে না আসায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। তাঁরা ঘরে গিয়ে ঝর্ণাকে বিছানায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
বিধান সরকার: সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে লিভ-ইন পার্টনারকে গলা টিপে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। হুগলির পাণ্ডুয়া থানার বেলে গ্রামের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে।
পুলিস সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার পান্ডুয়ার শিখিরা চাপ্তা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলে গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় সরদার নামে এক ব্যক্তি পান্ডুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তার অভিযোগ গত সোমবার রাতে তার দিদি ঝর্ণা সরদারকে গলা টিপে খুন করে চম্পট দেয় দীনবন্ধু মালিক নামে এক ব্যক্তি। পুলিস জানায় ঝর্ণা সরদার নামে বছর ৪৪ এর ওই মহিলার বেড়েলা গ্রামে শ্বশুরবাড়ি ছিল। তবে তার শ্বশুরবাড়ি লোকজন বা স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলনা দীর্ঘদিন। মেমারি থানার বেনাপুর এলাকার দীনবন্ধু মালিক নামে বছর ৪৭ এর এক ব্যক্তির সঙ্গে ওই মহিলার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। মহিলার বাপের বাড়ি বেলে গ্রামে। মহিলার বাবা-মা মৃত। পাশেই থাকে তার ভাই সঞ্জয় সরদার তার পরিবার নিয়ে।
ঝর্ণা তার বাপের বাড়িতে একাই থাকতেন। সেখানে যাতায়াত ছিল প্রেমিক দীনবন্ধু মালিকের। গত সোমবার রাতে দীনবন্ধু মালিক ঝর্ণার সঙ্গে ওই বাড়িতেই ছিলেন। বেলা গড়াতে ঝর্না ঘুম থেকে ওঠেনি দেখে প্রতিবেশীরা খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে অচৈতন্য অবস্থায় বিছানার উপর পড়ে আছে। তরি ঘরি খবর দেওয়য় হয় পুলিসে। পান্ডুয়া থানার পুলিস গিয়ে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পান্ডুয়া থানার পুলিস মৃতদেহ নিয়ে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।
মৃত ঝর্ণা সরদারের ভাই সঞ্জয় সরদার পান্ডুয়া থানা লিখিত অভিযোগ জানালে গতকাল সন্ধায় মেমারি এলাকা থেকে অভিযুক্ত দীনবন্ধু মালিককে গ্রেফতার করে পান্ডুয়া থানার পুলিস। ঘটনা তদন্তের জন্য ৭ দিনের পুলিসি হেফাজত চেয়ে ধৃত কে আজ চুঁচুড়া আদালতে পাঠায় পান্ডুয়া থানার পুলিস। পুলিস প্রাথমিক ভাবে জানতে পারে, দুজন একসঙ্গে লিভইন পার্টনার হিসাবে থাকতেন।সম্পর্কের টানাপোড়েনের ফলে এই ঘটনা। তবে অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
