দু'বেলা চেকআপ, গুড় জল-গো খাদ্য, পুলিসি তত্ত্বাবধানে রাজার হালে ১৫ গরু

বিধান সরকার: বেআইনিভাবে গরু পাচার রূখতে তৎপর পুলিস প্রশাসন। শুক্রবার পান্ডুয়ার রোসনা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে বেআইনিভাবে গরু পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিস। বাজেয়াপ্ত করা হয় একটি ৪ চাকার গাড়ি, উদ্ধার করে ৫ গরু।
শুক্রবর রাতে একটি গরু বোঝাই ৪ চাকার গাড়ি পান্ডুয়ার দিক থেকে মহানাদের দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পান্ডুয়া থানার পুলিস রোসনা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটিকে আটক করে। গাড়ির চালক মেটিয়াবুরুজের রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা ধৃত মহ প্রিন্স। পুলিসকে গরুগুলির প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারলে পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। বাজেয়াপ্ত করে গরুগুলি এবং চারচাকা গাড়িটি।
ধৃতকে শনিবার চুঁচুড়া আদালতে পাঠাল পান্ডুয়া থানার পুলিস। এছাড়াও গত বৃহস্পতিবার রাতে খন্যান চৌমাথা সংলগ্ন এলাকা থেকে বেআইনিভাবে গরু পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। বাজেয়াপ্ত করেছিল ৯ গরু এবং একটি চারচাকা টলি গাড়ি।
পুলিস সূত্রে জানা যায়, পাচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে পাঠায় পুলিস। তবে ১৫ টি গরুর বর্তমানে ঠাঁই হয়েছে পান্ডুয়া থানায়। সেখানেই রাজার হালে রয়েছে গরুগুলি। তাদের জন্য আনা হয়েছে ১০ কাহন খর, এসেছে গো-খাদ্য। তাদের চিকিৎসার জন্য দুবেলা আসছেন পশু চিকিৎসক। প্রতিটি গরুর জন্য ১০০ গ্রাম করে গুড়, এক বালতি জলে দিয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে তিন বেলা। আছে প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে ১৫ গরু রাজার হালে রয়েছে পান্ডুয়া থানার পুলিসি তত্ত্বাবধানে।
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