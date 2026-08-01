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দু'বেলা চেকআপ, গুড় জল-গো খাদ্য, পুলিসি তত্ত্বাবধানে রাজার হালে ১৫ গরু

Cow Smuggling: শুক্রবার রাতে একটি গরু বোঝাই ৪ চাকার গাড়ি পান্ডুয়ার দিক থেকে মহানাদের দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পান্ডুয়া থানার পুলিস রোসনা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটিকে আটক করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 01, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:00 PM IST
দু'বেলা চেকআপ, গুড় জল-গো খাদ্য, পুলিসি তত্ত্বাবধানে রাজার হালে ১৫ গরু

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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