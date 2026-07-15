/বাগানে ফুল তুলতে যেতেই ফোঁস ফোঁস শব্দ! সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন তরুণী

প্রসেনজিত্ সর্দার: রোজকার মতোই সকালে উঠে বাড়ির ঠাকুরের পুজো দেওয়ার জন্য বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে যে সাক্ষাৎ 'যমদূত' ওত পেতে বসে রয়েছে, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। ফুল তোলার সময় হঠাৎই কানে আসে এক ভয়ঙ্কর ফোঁস ফোঁস শব্দ! মাত্র কয়েক ফুট দূরে তাকাতেই ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিশালাকৃতির কেউটে সাপ! বরাতজোরে জালের বাঁধনে আটকে থাকায় প্রাণে বাঁচলেন এক তরুণী। লোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘিরপাড় পঞ্চায়েতের রায়বাঘিনী রথতলা এলাকায়।
কী ঘটেছিল ঠিক?
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রথতলা এলাকার বাসিন্দা বাপন ভূঁইয়া তাঁর বাগানের সুরক্ষার জন্য চারপাশে জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। কোনোভাবে সেই জালেই এসে আটকে পড়ে প্রায় ৬ ফুট লম্বা এবং ৩ কেজি ওজনের একটি বিশালাকৃতির কেউটে সাপ। এদিন সকালে বাপন বাবুর মেয়ে লক্ষ্মী ভূঁইয়া বাগানে ফুল তুলতে গেলে সাপের মুখোমুখি হন। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়েই সাপটি ফণা উঁচিয়ে আক্রমণাত্মক রূপ নেয় এবং ছোবল মারার চেষ্টা করে। কিন্তু জাল দিয়ে শক্ত করে জড়ানো থাকায় সাপটি লক্ষ্মীদেবীর নাগাল পায়নি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি।
উদ্ধার ও শুভবুদ্ধির পরিচয়
ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন লক্ষ্মী ভূঁইয়া। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা। বিশালাকৃতির বিষধর সাপটিকে দেখে প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে কয়েকজন সেটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলার উদ্যোগ নেন। তবে বন্যপ্রাণের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দিয়ে সাপটি মারতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন ভূঁইয়া পরিবারের সদস্যরা। ভূঁইয়া পরিবার জানান, "সাপটি আমাদের ক্ষতি করতে পারত, কিন্তু জালে আটকে থাকায় আমি বেঁচে যাই। অবলা জীবটিকে না মেরে আমরা বন্যপ্রাণী উদ্ধারকারীকে খবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।"
তাঁরা তড়িঘড়ি খবর দেন স্থানীয় পরিচিত সাপ উদ্ধারকারী যুবক কর্ণ নস্করকে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান কর্ণ বাবু। এরপর প্রায় এক ঘণ্টার টানটান উত্তেজনার পর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সাপটিকে জাল কেটে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন তিনি। সাপটি উদ্ধার হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভূঁইয়া পরিবার ও এলাকাবাসী।উদ্ধারকারী কর্ণ নস্কর জানান, "প্রায় ছয় ফুট লম্বা এবং তিন কেজি ওজনের এই কেউটে সাপটি বেশ দীর্ঘাকায়। কোনোভাবে গৃহস্থের বাগানের জালে এটি আটকে গিয়েছিল। সাপটিকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করে আমরা বনদফতরের হাতে তুলে দিয়েছি।" এলাকাবাসীর তৎপরতা এবং ভূঁইয়া পরিবারের এই শুভবুদ্ধির কারণে একটি বন্যপ্রাণের প্রাণ রক্ষা পাওয়ায় সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।
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