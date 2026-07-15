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বাগানে ফুল তুলতে যেতেই ফোঁস ফোঁস শব্দ! সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন তরুণী

Panic in Canning: মাত্র কয়েক ফুট দূরে ছিল সাক্ষাত্‍ মৃত্যু। বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে একটি বিশালাকৃতির প্রায় ৬ ফুট লম্বা কেউটে সাপের মুখোমুখি হন। সাপটি ছোবল মারার চেষ্টা করলেও বাগানের বেড়াজালে আটকে থাকায় বরাতজোরে বাঁচেন তরুণী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:45 AM IST
বাগানে ফুল তুলতে যেতেই ফোঁস ফোঁস শব্দ! সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন তরুণী
Image Credit: প্রতীকী ছবি Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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