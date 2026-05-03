  West Bengal Assembly Election 2026: তোমরা আমায় ভুল বুঝো না: হঠাত্‍ কী হল আরজি কর নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের?

West Bengal Assembly Election 2026:   পানিহাটিতে প্রচারে বেরিয়ে যেমন স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল, তেমনি ভোটের দিনও বুথের সামনে 'গো-ব্যাক' স্লোগান শুনতে হয়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 3, 2026, 10:07 PM IST
ফেসবুকে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই ভোটগণনা। 'তোমরা আমায় ভুল বুঝো না', ফেসবুকে পোস্ট দিলেন পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী, আরজি নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ। লিখলেন, আমার মেয়ের বিচার যতক্ষণ না পাব এ লড়াই চলছে এ লড়াই চলবে। তোমরা প্রথম দিন থেকে যে রকম আমার সাথে ছিলে সেরকম শেষ দিন পর্যন্ত সাথে থেকো'।

ছাব্বিশে নজরে পানিহাটি। এই কেন্দ্রে আরজি নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। কিন্তু প্রচারে বেরিয়ে যেমন স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে, তেমনি ভোটের দিনও বুথের সামনে শুনতে হয়েছিল 'গো-ব্যাক' স্লোগান। রাজ্যে নির্বাচনী ইতিহাসে যা নজিরবিহীন।West Bengal Assembly Election 2026:

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট হয় উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে। সেদিন  ১৬৫ নম্বর বুথে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ। কিন্তু  নিউ আদর্শ নগর এলাকায় পৌঁছানো মাত্র তাঁর গাড়ি ঘিরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে  'গো ব্যাক' এবং 'জয় বাংলা' স্লোগানও। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, সামাল দিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও।

এর আগে, প্রচার চলাকালীনই পানিহাটির পুরসভার ৬ নম্বর ইলিয়াস রোড অঞ্চলে বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে দেখান স্থানীয় মহিলারা। রত্না দেবনাথ দেখামাত্র তাঁদের বলতে শোনা যায়,'মেয়ের নাম রাজনীতি করছেন কেন? নিজের নামে রাজনীতি করুন। রাজনীতির ময়দানে নিজের নাম খাটান। অভয়ার নামে রাজনীতি করছেন কেন? মেয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। আপনাকে একটাও ভোট দেওয়া যাবে না'। এরপর বিজেপি কর্মীদের পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।  দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষে বিজেপি প্রার্থীকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

