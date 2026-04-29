West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর পানিহাটি: ভোটের ২য় দফায় আরজি কর নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথকেকে নিয়ে বিরাট খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর পানিহাটি: ভোটের ২য় দফায় আরজি কর নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথকেকে নিয়ে বিরাট খবর
অয়ন শর্মা: আজ বাংলার গণতন্ত্রের মহারণের দ্বিতীয় দফা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগণার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র। আরজি কর হাসপাতালের সেই নৃশংস ঘটনার পর প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও বিচার অধরা-- এই প্রেক্ষাপটেই রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছেন নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ। পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তিনি যখন আজ সকালে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছান, তাঁকে কেন্দ্র করে যে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হল, তা রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায় হয়ে থাকল।
বুথের সামনেই ‘গো ব্যাক’ স্লোগান
বুধবার সকালে পানিহাটির ১৬৫ নম্বর বুথে ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ। তাঁর গাড়ি নিউ আদর্শ নগর এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের একদল কর্মী-সমর্থক তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।
প্রার্থীর গাড়ি লক্ষ্য করে ক্রমাগত ‘গো ব্যাক’ এবং ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়া হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে রত্না দেবনাথের গাড়ি এগোতে বাধা দেওয়া হয় এবং এমনকি ‘চোর চোর’ স্লোগানও তোলা হয় বলে অভিযোগ।
তৃণমূল ও বিজেপি— দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকরা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লে এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। একে অপরকে লক্ষ্য করে উস্কানিমূলক হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেন দুই দলের কর্মীরা। রাজনৈতিক এই সংঘাতের জেরে ওই এলাকায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জ
পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে গিয়ে তাঁদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়। তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে জওয়ানদের প্রবল বচসা শুরু হয়।
একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়। লাঠির ঘায়ে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও এলাকার পরিবেশ থমথমে হয়ে পড়ে। বিজেপি প্রার্থীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাল্টা সুর চড়ায় গেরুয়া শিবির।
আবেগঘন রত্না দেবনাথ
সমস্ত প্রতিকূলতা ও বিক্ষোভের মাঝেও রত্না দেবনাথের চোখেমুখে ছিল দৃঢ়তা এবং চাপা যন্ত্রণা। বুথ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি খুব সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা বলেন। দুই বছর আগের স্মৃতি মনে করে তিনি বলেন, 'আগেরবার (ভোটে) আমরা তিনজন এসেছিলাম। আজ আমার মেয়ে পাশে নেই। আর কিছু বলার নেই। ৪ তারিখ মানুষই ব্যালট বক্সে জবাব দেবে।'
তিনি আরও বলেন, 'এই লড়াই আমি শুধু নিজের জন্য লড়ছি না। এই লড়াই আমার মেয়ের ন্যায়বিচারের জন্য এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা বিশ্ববাসীর প্রত্যেকটি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা আজ প্রকট। আমার মেয়ের সঙ্গে কেন এমন হল, কী ভাবে হল-- আমি জানতে চাই এই অন্যায়ের শিকড় কত গভীরে।'
আরজি কর ইস্যু
২০২৪ সালের সেই অভিশপ্ত রাতের ক্ষত আজও দগদগে। আরজি করের ঘটনার পর এটিই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন। রত্না দেবনাথের সরাসরি রাজনীতির আঙিনায় পদার্পণ এবং পানিহাটির প্রার্থী হওয়া এই কেন্দ্রটিকে গোটা রাজ্যের নজরে এনেছে।
সাধারণ মানুষের আবেগকে হাতিয়ার করে রত্না দেবী যখন বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই শাসক দলের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আজকের এই বিক্ষোভ সেই রাজনৈতিক উত্তাপেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
বিরোধী শিবিরের দাবি, আরজি করের ঘটনার বিচার না হওয়া মানুষের মনে যে ক্ষোভ তৈরি করেছে, তা চাপা দিতেই ভয় দেখিয়ে রত্না দেবনাথকে আটকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। অন্যদিকে, শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি প্রার্থী উস্কানি ছড়াচ্ছেন এবং এলাকা অশান্ত করছেন, যার প্রতিবাদ করেছেন সাধারণ মানুষ।
নজরে দ্বিতীয় দফার ভোট
আজ পশ্চিমবঙ্গের মোট ৭টি জেলায় ১৪২টি আসনে ভোট গ্রহণ চলছে। ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে প্রায় ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৯৯ জনের। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে লম্বা লাইন দেখা গেলেও পানিহাটির ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।
আজকের ঘটনার মূল নির্যাস:
নিউ আদর্শ নগর: রত্না দেবনাথের গাড়ি ঘেরাও ও বিক্ষোভ।
১৬৫ নম্বর বুথ: কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জ ও উত্তপ্ত পরিস্থিতি।
ব্যালট বক্সে লড়াই: আরজি করের শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে রাজনৈতিক ময়দানে লড়াই।
এখন দিকে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও পানিহাটি জুড়ে চাপা উত্তেজনা রয়েই গিয়েছে। আরজি করের ঘটনার পর এই ভোট কি কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই, নাকি তা সামাজিক ন্যায়বিচারের গণভোট-- তার উত্তর মিলবে আগামী ৪ঠা মে।
রত্না দেবনাথের লড়াইয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন কতটা, তা স্পষ্ট হবে ফলাফলের দিন। তবে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিনে পানিহাটির এই হিংসাত্মক চিত্র রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশের ওপর আরও একবার বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল।
