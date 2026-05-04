Panihati Assembly Election 2026 Result Update: পানিহাটিতে কী হবে আজ? নির্যাতিতার মা বিজেপির রত্না দেবনাথ না কি সিপিআইএমের কলতান দাশগুপ্ত-- কে এগিয়ে? শুরু গণনা

Panihati Assembly Election 2026 Result Update: পানিহাটিতে কী হবে আজ? নির্যাতিতার মা বিজেপির রত্না দেবনাথ না কি সিপিআইএমের কলতান দাশগুপ্ত-- কে এগিয়ে? শুরু গণনা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পানিহাটি কলকাতার একটা ছোট শহরতলি। বৃহত্তর কলকাতার প্রতিবেশী এলাকা। সড়ক ও রেলপথে সরাসরি যুক্ত এবং কলকাতার সঙ্গে। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি স্বতন্ত্র বিধানসভা কেন্দ্র হলেও, দমদম লোকসভার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম। পানিহাটি পৌরসভার ২৯টি ওয়ার্ড (ওয়ার্ড নম্বর ১ থেকে ১৪, ১৬, ১৭ এবং ২২ থেকে ৩৪) নিয়ে এই নির্বাচনী এলাকাটি গঠিত।
সদ্য গণনা শুরু হয়েছে। এখনও রেজাল্ট আসেনি। আমরাই আপনাদের আগে জানাব কে এগিয়ে কে পিছিয়ে।
এই কেন্দ্রের ইতিহাস
একসময় এটিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিআই(এম)-এর দুর্গ হিসেবে দেখা হত, টানা আটবার জয়লাভ করেছে লাল দল। তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সাল থেকে টানা তিনবার-সহ মোট চারবার জয়ী হয়েছে, আর কংগ্রেস জিতেছে দু'বার।
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল?
তৃণমূলের নির্মল ঘোষ পাঁচবার বিজয়ী হয়েছেন পানিহাটি থেকে। তিনি ২০১১ সালে সিপিআই(এম)-এর অহিভূষণ ভট্টাচার্যকে ৩১,৪৩২ ভোটে পরাজিত করেন এবং ২০১৬ সালে কংগ্রেসের তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩,০৩০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে নিজের আসন ধরে রাখেন। ২০২১ সালে তিনি পুনরায় বিজেপির তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৫,১৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।
কেন আলোচনায় পানিহাটি?
২০২৪ সালের আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তার-তরুণী চিকিত্সকের অকালমৃত্যু আবার পানিহাটিকে খবরের শিরোনামে আনে। নিহত চিকিত্সক পানিহাটির বাসিন্দা ছিলেন। রাজ্য-দেশ-সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যায় এই ঘটনায়। ন্যায় বিচারের দাবিতে উত্তাল হয় দেশ। মৃত তরুণীর মা এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী। মেয়ের মৃত্যুর ন্য়ায় বিচার চেয়ে মা রত্না দেবনাথ ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তাই সারা রাজ্যে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র এবার পানিহাটি।
আজকের লড়াই
রত্না দেবনাথ — বিজেপি (BJP) (সবাই তাকিয়ে যাঁর দিকে)
কলতান দাশগুপ্ত — সিপিআই(এম) (CPIM)
তীর্থঙ্কর ঘোষ — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC)
এছাড়া,
সুভাশীষ ভট্টাচার্য (টাটা) — জাতীয় কংগ্রেস (INC)
স্বামীনাথ কোরি — বিএসপি (BSP)
চন্দ্রশেখর চৌধুরী — এসইউসিআই (SUCI)
আফসানা খাতুন — এজেইউপি (AJUP)
বিশ্বনাথ দে — নির্দল (IND)
শেখ ইমানুর রহমান — নির্দল (IND)
সঞ্জীব কুমার ঘোষ — নির্দল (IND)
সাধনা চক্রবর্তী — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
