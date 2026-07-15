/বড়সড় ফাটল, হেলে পড়েছে স্কুল ভবন! গাছতলাতেই চলছে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পড়াশোনা

কিরণ মান্না: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের প্রতাপপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কানাসী-কিশোরচক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের স্কুল ভবনে বড়সড় ফাটল দেখা দেওয়ার পাশাপাশি ভবনটি একদিকে হেলে পড়েছে। এই ঘটনায় চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং পড়ুয়াদের মধ্যে।
স্কুল ভবনের এমন বিপজ্জনক অবস্থার কথা সামনে আসতেই নিরাপত্তার স্বার্থে বিদ্যালয়টি আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নিচে, গাছতলায় পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অস্থায়ী এই ব্যবস্থায় ক্লাস চললেও বর্ষাকালে ছোট ছোট পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকেরা।
ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা এবং পাঁশকুড়া ব্লকের জয়েন্ট বিডিও। তাঁরা স্কুল ভবনের অবস্থা খতিয়ে দেখে জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি আপাতত কোনওভাবেই ব্যবহার করা হবে না। পড়ুয়াদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত অন্য একটি নিরাপদ জায়গায় বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হবে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুল ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা যাচ্ছিল। বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনের নজরে আনা হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। অবশেষে ভবনটি হেলে পড়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা এবং নতুন বা সংস্কার করা নিরাপদ বিদ্যালয় ভবনের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের মতে, ছোট ছোট পড়ুয়াদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওরকম আপস করা চলবে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)