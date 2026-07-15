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বড়সড় ফাটল, হেলে পড়েছে স্কুল ভবন! গাছতলাতেই চলছে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পড়াশোনা

Sishu Sikkha Kendra: ভবনটি হেলে পড়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। স্কুল ভবনের এমন বিপজ্জনক অবস্থার কথা সামনে আসতেই নিরাপত্তার স্বার্থে বিদ্যালয়টি আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:35 PM IST
বড়সড় ফাটল, হেলে পড়েছে স্কুল ভবন! গাছতলাতেই চলছে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পড়াশোনা
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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