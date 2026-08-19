/অঙ্গনওয়াড়ির চালে পোকা, খেলে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়বে: তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাবা-মা...সভাইপুরে বেহাল দশা

মনোজ মণ্ডল: অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে বাচ্চাদের চালে পোকা! সেন্টারে চালের বস্তা পৌঁছতেই ক্ষোভ অভিভাবক ও স্থানীয়দের। বুধবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের মিড ডে মিল খাওয়ানোর জন্য তিন বস্তা চাল পৌঁছতেই সেই চালে পোকা দেখে ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিভাবক-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি বনগাঁ ব্লকের সভাইপুর ৫৪ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। অভিভাবক ও স্থানীয়দের অভিযোগ, বাচ্চাদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে যে চাল এখানে এসেছে, তাতে অসংখ্য কালো কালো পোকা ঘুরছে। এই চাল বাচ্চাদের খাওয়ানো হলে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়বে।
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ
এই চালই পাল্টানোর দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে বাচ্চাদের অভিভাবক ও স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির বেহাল দশা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন তাঁর। তাঁদের অভিযোগ, বৃষ্টি হলেই এই কেন্দ্রের ছাউনি ভেদ করে জল পড়ে। কোনও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নেই এখানে। গরমে খুবই কষ্ট হয়। এই কেন্দ্রে ৬০ থেকে ৭০ জন বাচ্চা পড়াশোনা করে। একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় বলার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি।
অঙ্গনওয়াড়ি রাঁধুনি
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রাঁধুনি জানান, আগে কোনওদিন এরকম পোকাচাল আসেনি। এই প্রথমবার চালে পোকা দেখা যাচ্ছে। তিনি জানান, আমরা চাল ঝেড়েবেছে পরিষ্কার করে রান্না করি।
অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি
এ বিষয়ে অঙ্গনওয়াড়ির দিদিমণি জানান, 'ওই কেন্দ্রে চাল রাখার মতো কোনও জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে আমার বাড়িতেই চাল রাখতে হয়। চাল অনেকদিন আগেই ঢুকেছে। বর্ষার জন্য পোকা লাগতে পারে। ওই তিন বস্তা চাল পাঠানো হয়েছিল লোক দিয়ে ঝেড়েবেছে রোদে দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য।' তিনি যোগ করেন, পোকাচাল পরিষ্কার করে তবেই তা বাচ্চাদের খাওয়ানো হত। এ ছাড়াও তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই কেন্দ্রের বেহাল দশা, বাচ্চাদের পড়ানো থেকে খাবার খাওয়ানো-- সব ক্ষেত্রেই বৃষ্টিতে খুব সমস্যা হয়।
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