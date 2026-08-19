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অঙ্গনওয়াড়ির চালে পোকা, খেলে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়বে: তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাবা-মা...সভাইপুরে বেহাল দশা

Anganwadi centre Row: অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে বাচ্চাদের চালে পোকা! সেন্টারে চালের বস্তা পৌঁছতেই ক্ষোভ অভিভাবক ও স্থানীয়দের। বুধবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের মিড ডে মিল খাওয়ানোর জন্য তিন বস্তা চাল পৌঁছতেই সেই চালে পোকা দেখে ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিভাবক-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে ওই কেন্দ্রের বেহাল দশা, বাচ্চাদের পড়ানো থেকে খাবার খাওয়ানো-- সব ক্ষেত্রেই বৃষ্টিতে খুব সমস্যা হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 19, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:01 PM IST
অঙ্গনওয়াড়ির চালে পোকা, খেলে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়বে: তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাবা-মা...সভাইপুরে বেহাল দশা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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