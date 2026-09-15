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বাড়ি তৈরির টাকার সঙ্গেই অতিরিক্ত আরও ২৭,০০০! মোট মিলবে ১.৪৭ লাখ, আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জন্য বড় খবর

Paschim Banga Awas: প্রায় ১৯ লক্ষ উপভোক্তার হাতে এককালীন ২৭ হাজার টাকা করে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কেন এই এককালীন ২৭ হাজার টাকা দেওয়া হবে? 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:33 PM IST
বাড়ি তৈরির টাকার সঙ্গেই অতিরিক্ত আরও ২৭,০০০! মোট মিলবে ১.৪৭ লাখ, আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জন্য বড় খবর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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