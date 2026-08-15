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স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নতুন পোশাক কিনে না দেওয়ায় অভিমান! চরম পদক্ষেপ ক্লাস ফাইভের ছোট্ট অঙ্কিতার

Teen Death: স্বাধীনতা দিবসের র‍্যালিতে নতুন পোশাক না পাওয়ার এক ছোট্ট অভিমান কেড়ে নিল পঞ্চম শ্রেণির অঙ্কিতার প্রাণ! মায়ের একটু দেরির আশ্বাসের সেই অবুঝ অভিমান যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনবে, তা কেউ ভাবেনি। খুশির উৎসবের আগেই এক বুক শূন্যতা আর অন্তহীন কান্নায় স্তব্ধ হয়ে গেল পশ্চিম মেদিনীপুর।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 15, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:00 PM IST
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নতুন পোশাক কিনে না দেওয়ায় অভিমান! চরম পদক্ষেপ ক্লাস ফাইভের ছোট্ট অঙ্কিতার
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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