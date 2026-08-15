/স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নতুন পোশাক কিনে না দেওয়ায় অভিমান! চরম পদক্ষেপ ক্লাস ফাইভের ছোট্ট অঙ্কিতার

চম্পক দত্ত: স্বাধীনতা দিবসের র্যালিতে নতুন পোশাক না পাওয়ায় অভিমান! পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে এক মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। নতুন পোশাক ও পছন্দমতো জিনিসপত্র কিনে না দেওয়ায় অভিমান করে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী চরম পথ বেছে নিয়েছে বলে অভিযোগ। এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ
ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-৩ ব্লকের চন্দ্রকোনা রোড পুলিস বিট হাউসের অন্তর্গত আধারনয়ন এলাকায়। আগামী ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্থানীয় আধারনয়ন স্কুল থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হওয়ার কথা ছিল। সেই র্যালিতে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেওয়ার জন্যই নতুন পোশাক কেনার বায়না ধরেছিল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা হেমরম। স্কুলের অনুষ্ঠানে পরার জন্য নতুন শাড়ি, চুড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে আবদার করেছিল অঙ্কিতা। মেয়ের এই জেদের উত্তরে তার মা জানান যে, তার বাবা বর্তমানে বাইরে রয়েছেন। তিনি রাতে বাড়ি ফিরলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে পরের দিন সমস্ত জিনিসপত্র কিনে দেওয়া হবে। মায়ের মুখে তৎক্ষণাৎ আবদার পূরণের কথা না শুনে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং অভিমান করে ছোট্ট অঙ্কিতা। এরপর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে গিয়ে তাকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি; পথেই তার প্রাণহানি ঘটে।
পরিবার ও স্কুলের প্রতিক্রিয়া
একটুখানি আনন্দের আবদার পূরণ না হওয়ায় এমন মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। অঙ্কিতার বাবা জানান, ১৫ অগাস্টের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য পোশাক কেনার বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই মূলত মেয়ের মনে গভীর অভিমানের সৃষ্টি হয়েছিল। এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত অঙ্কিতার পরিবার, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তার সহপাঠীরা। খবর পেয়ে চন্দ্রকোনা রোড পুলিস বিট হাউসের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও নেপথ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিস পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে। একটি ছোট্ট বাচ্চার সহজ আবদারকে কেন্দ্র করে এমন বেদনাদায়ক পরিণতিতে স্তব্ধ ও শোকাহত পুরো এলাকা।
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