/TMC leader arrest: পার্টি অফিসে ডেকে মহিলার উপর লালসার নখদাঁত, নারকীয় অত্যাচার! গ্রেফতার তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

Paschim Medinipur: পার্টি অফিসে ডেকে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। গত বছর এই গুরুতর অভিযোগ উঠলেও এতদিন তিনি অধরা ছিলেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর পুলিসি তৎপরতায় শুক্রবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
ই গোপী: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগে শ্রীঘরে ঠাঁই হল তৃণমূল কংগ্রেসের এক অঞ্চল সভাপতির। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক অঞ্চল সভাপতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্য।
সূত্রের খবর, ধৃত তৃণমূল নেতার নাম লক্ষ্মী শীট। তিনি নারায়ণগড় ব্লকের মকরামপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গত বছরই এক মহিলাকে নারায়ণগড়ের তৃণমূল পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার গুরুতর অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ দায়ের হলেও, সেই সময় পুলিস অভিযুক্ত নেতাকে গ্রেফতার করতে পারেনি বলে দাবি।
তবে রাজ্যে পরিবর্তনের পর পুরনো মামলাগুলিতে নতুন করে তৎপর হয়েছে প্রশাসন বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শুক্রবার রাতে অভিযানে নামে নারায়ণগড় থানার পুলিস। এরপরই গ্রেফতার করা হয় লক্ষ্মী শীটকে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তৃণমূল নেতাকে শনিবার খড়গপুর আদালতে তোলা হবে।
তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৫ দিনের পুলিসি হেফাজতের আবেদন জানাতে পারে পুলিস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় আশঙ্কায় পুলিসি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এখন তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই দেখার।
