Rape-free India:  একজন ফুটপাতের ইডলি বিক্রেতা। তিনি এমন কিছু কল্পনা করে রেখেছেন তা যদি বাস্তব রূপ দেওয়া যায় বা কার্যকর করা যায়, তাহলেই নাকি...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 9, 2025, 12:56 PM IST
Rape-free India: রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ১৫ মিনিট! ৯০ দিনে হবে 'ধ*র্ষ*ণ-মুক্ত' ভারত...যুবকের দাবিতে জোর চাঞ্চল্য....

চম্পক দত্ত: ৯০ দিনের মধ্যে হবে ধর্ষণ মুক্ত ভারত। আর এর জন্য তাঁকে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য দেখা করতে দিতে হবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে। এমনই অদ্ভুত দাবি নিয়ে কড়া রোদের মধ্যে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মেদিনীপুর শহরের কালেকটরেট মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এক যুবককে। 

জানা গিয়েছে, যুবকের নাম কৌশিক ভূঁইয়া। তিনি একজন ফুটপাতের ইডলি বিক্রেতা। তাঁর দাবি, তিনি এমন কিছু কল্পনা করে রেখেছেন তা যদি বাস্তব রূপ দেওয়া যায় বা কার্যকর করা যায়, তাহলে ৯০ দিনের মধ্যেই আমাদের দেশ ধর্ষণমুক্ত ভারতে পরিণত হবে। আর সেই জন্যই তিনি চান রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে। তবে তাঁর কী কল্পনা বা ভাবনা, তা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করতে চাননি। তাঁর একটাই কথা, তিনি সব কিছুই বলবেন একমাত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে।

প্রসঙ্গত, ৮ অগাস্ট একবছর হল আরজি কর কাণ্ডের। কিন্তু এখনও বিচার মেলেনি বলে দাবি নির্যাতিতার বাবা-মা ও সব মহলের। সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আরজি কর ধর্ষণকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত করা হলেও, এই জঘন্য অপরাধের পিছনে আরও অনেকে আছে বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। তিলোত্তমার বিচারের দাবি নিয়েও দিল্লিও দরবার করেছেন নির্যাতিতা বাবা-মা। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সিবিআই তদন্তে। ওদিকে ধর্ষণ রুখতে রাজ্য সরকারের আনা অপরাজিতা বিল ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল।  

আরও পড়ুন, Bengal Weather Update: দেড় মাসে ষষ্ঠ নিম্নচাপ, সোম ও মঙ্গলে ভয়ংকর দুর্যোগ রাজ্যে! উত্তর থেকে দক্ষিণে চলবে...

আরও পড়ুন, Haryana Shocker: হাড়হিম হরিয়ানা! চলন্ত ট্রেনের কামরাতেই চলল গণধ*র্ষ*ণ, লাইনে ছুঁড়ে ফেলতেই মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর নারকীয় যন্ত্রণা নির্যাতিতার...

