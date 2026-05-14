Paschimbanga Divas: 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' কবে? ১ বৈশাখ নয়? বাংলার জন্মদিন নিয়ে বড় আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ১ বৈশাখ (Poila Baisakh), না ২০ জুন (20 June)? কবে জন্ম পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির? একটি তারিখ তৃণমূল মেনে চলছিল, আর একটি তারিখ নিয়ে সওয়াল চালাচ্ছিল বিজেপি। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ দিবস (Paschimbanga Divas) নিয়ে হল বড় সিদ্ধান্ত! কী সিদ্ধান্ত?
পশ্চিমবঙ্গ দিবস
জানা গিয়েছে, এবার ২০ জুনই জাঁকজমক পূর্ণভাবে পালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। বাতিল হবে তৃণমূল সরকারের ঘোষিত পয়লা বৈশাখে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন। প্রসঙ্গত, বিজেপির বহুদিনের দাবি ছিল, স্কুলে গাওয়া হোক বন্দে মাতরম। এবার তাতেও সিলমোহর দিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। শমীক ভট্টাচার্য এ কারণে ধন্যবাদ দিয়েছেন রাজ্য সরকারকে।
১৯৪৭ সালে
ইতিহাস কী বলছে? ইতিহাস বলছে, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভোটাভুটির মাধ্যমে অখণ্ড বাংলা ভাগ করে ভারতীয় ইউনিয়নে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণে রেখেই ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হওয়ার কথা বলা হয়ে আসছিল বিজেপির তরফে। প্রসঙ্গত, এই সিদ্ধান্তে বাংলা ভাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা থেকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাকে পৃথক করে আলাদা রাজ্য সৃষ্টির প্রস্তাবও পাস হয়।
প্রসঙ্গ বন্দে মাতরম
পূর্ববর্তী নির্দেশ বাতিল করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু হওয়ার আগে স্কুল অ্যাসেম্বলি বা প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় ভারতের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' গাওয়া তাৎক্ষণিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে এ বিষয়ে এই পোস্ট করে জানিয়েছেন বিষয়টি। আগামী সোমবার, ১৮ মে থেকেই সমস্ত সরকারি স্কুলে সকালের প্রার্থনায় গাওয়া হবে 'বন্দে মাতরম'। সারা রাজ্য়ের স্কুলে 'প্রেয়ার সং' হিসেবে গানটি 'ইন্ট্রোডিউসড' হচ্ছে। বিধানসভায় সাংবাদিকদের এই মর্মে কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্কুলে স্কুলে বন্দে মাতরম গাওয়া এবার বাধ্যতামূলক করার ভাবনা।
যদিও এ বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে কোনও অফিশিয়াল অর্ডার বের হয়নি। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে নির্দিষ্ট অর্ডার আগেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্কুলগুলিতে তা কার্যকর হয়নি। সেই নির্দেশ কার্যকর করার পথেই ছিল রাজ্য সরকার। অবশেষ সেটা হল। সোমবার থেকে সমস্ত স্কুলে বন্দে মাতরম বাধ্যতামূলক হল। আর তা হওয়ায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাল বিজেপি। সোমবার থেকে সমস্ত স্কুলে বন্দে মাতরাম বাধ্যতামূলক হওয়ায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ বিজেপির। জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য।
