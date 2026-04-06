CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • West Bengal Assembly Election 2026: তাড়া করছে ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়: তীব্র গরমেও ট্রাইবুনালে আবেদনের লাইনে কাতারে কাতারে মানুষ, দুর্ভোগ চরমে

West Bengal Assembly Election 2026:  সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নাম না থাকলে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের  দফতরে গিয়ে  ট্রাইবুনালের আবেদন করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ভোটাররা। আবেদন করা যাবে অনলাইনেও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 6, 2026, 05:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ কেমন বিচার! রাত পোহালেই কি নাম বাদ? ভোটার লিস্টে নাম তুলতে এবার  ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ  বহু মানুষ। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলাশাসকের দফতরের সামনে লম্বা লাইন।

SIR-র ভোগান্তি চরমে। খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম। চূড়ান্ত তালিকায় বেরেনোর পরেও 'বিবেচনাধীন' ৬০ লক্ষ। এখন যাঁদের 'বিবেচনাধীন' তালিকায় ছিল, তাঁদের অনেকের নামই আবার সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় 'ডিলিটেড'! সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নাম না থাকলে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের  দফতরে গিয়ে  ট্রাইবুনালের আবেদন করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ভোটাররা। আবেদন করা যাবে অনলাইনেও।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় SIR-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম নেই বহু মানুষের। বিবেচনাধীন থাকার পর যে তালিকায় বেরিয়েছি, তাতেও বহু নাম বাদ পড়েছে বহু নাম। এখন ভরসা ট্রাইবুনাল। আজ, সোমবার সকাল থেকে জেলাশাসকের দফতরের সামনে লম্বা লাইন। কিন্তু জেলাশাসক দফতরে কাউন্টার কম। নেই পানীয় জলের ব্য়বস্থাও। ফলে চূড়ান্ত নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

খবর পেয়ে জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান. ভাইস চেয়ারম্যান মৌ রায়, কাউন্সিলর মোজাম্মেল হোসেন, মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে কাউন্টার বাড়ানোর আর্জি জানান তাঁরা। এরপরই ট্রাইবুনালে আবেদনের জন্য জেলাশাসকের দফতরে আরও পাঁচটি কাউন্টার চালু করা হয়। পুরসভার থেকে একটি পানীয় জলের ট্যাংকও পাঠানো হয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিস সুপার।

এদিকে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, মনোনয়ন পেশের শেষদিন পর্যন্ত যাঁদের নামে ভোটার তালিকায় উঠবে, তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন না। ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। আজ, সোমবার প্রথম দফার মনোনয়ন পেশের শেষদিন।  আজ, সোমবারের মধ্য়ে তালিকায় নাম উঠলে প্রথম দফায় আর ভোট দেওয়া যাবে না। ফলে চমর অনিশ্চয়তা ভোটাররা।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Voter list name deletionWest Medinipur voter issueWest Bengal Assembly Election 2026
