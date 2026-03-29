SIR in Bengal: সাত পুরুষের বাসিন্দা, কীভাবে সুরাহা হবে? সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট থেকে বাদ পড়ে আতঙ্ক ঘরে ঘরে
SIR in Bengal: জামালপুর এর দাদপুর এলাকায় ১৪৬ জন বিচারাধীন থাকার পর ১২৬ জন বাদ পড়েন। কমিশন দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশ করতেই ক্ষোভ বেড়েছে এলাকায়
পার্থ চৌধুরী: এসআইআর এর দ্বিতীয় পর্বের পরও বিচারাধীন মানুষজনের একাংশ নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করছেন। ভোটবাংলায় এটাও একটা চিত্র। 'আমার ছেলে সিভিক ভলেন্টিয়ার। আমি একটার পর একটা ভোট দিয়েছি। আর মাত্র কদিন তো ভোটের বাকি! কীভাবে এর সুরাহা হবে?' কাতর প্রশ্ন দাদপুর গ্রামের সৈয়দ মহম্মদ হোসেনের।
দাদপুর পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। এখানকার গৃহবধূ নাসিরা বেগম আরও হতাশ। তার কথায়, 'কোনো পথ কোনো বিকল্প খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের আব্বা,আম্মারা আমাদের নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু আমরা তো সাতপুরুষের বাসিন্দা এ গাঁয়ের!' এ গায়ের ঘরে ঘরে একই চিত্র। বৈধ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামের বাসিন্দারা।
জামালপুর এর দাদপুর এলাকায় ১৪৬ জন বিচারাধীন থাকার পর ১২৬ জন বাদ পড়েন। কমিশন দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশ করতেই ক্ষোভ বেড়েছে এলাকায়। ২৬নং বুথের ১১৬০জন ভোটারের মধ্যে ১৪৬ জন এর নাম বিচারাধীন থাকার পর নাম বাদ। মাত্র কুড়িজন সেই গেরো পেরিয়েছেন। বাকিরা ত্রিশঙ্কু অবস্থায়।
এস আই আর শুনানির প্রথম পর্ব থেকেই হয়রানির অভিযোগ তুলে মাঠে নেমেছিল তৃণমূল। পরে বামেরাও এ নিয়ে আওয়াজ তোলে। বিভিন্ন এলাকায় মানুষের হয়রানি চিত্র সামনে আসে। বিচারাধীন তালিকায় ঢুকে পড়ে বহু নাম। সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পরও দেখা যাচ্ছে,ক্ষোভের আগুন নেভেনি।
এর মাঝেও ভোটের হিসেব এসে যাচ্ছে। জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ভূতনাথ মালিক বলছেন,'এটা একটা রাজনৈতিক কনস্পরেশি।'একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য এটা করা হয়েছে। তিনি আশা করছেন,'এবারের ভোটে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।'
অন্যদিকে এই ভোটের অঙ্কেই এর জবাব খুঁজছে বিজেপিও। বিজেপি নেতা ডা:শান্তরূপ দে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এবারের ভোটে মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে চলেছে। তারা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। এস আই আর এর সাথে বিজেপির দূরদুরান্তেরও যোগ নেই। এটা রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়। প্রকৃত নাগরিকের অসুবিধা হলে বিজেপি তার পাশে আছে।'
এই নিয়ে ভোটের অঙ্কে দড়ি টানাটানি চলছে। এই দড়িতেই ঝুলছে কয়েকশো ভোটারের নিয়তি!
