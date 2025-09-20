Mahalaya 2025: জলে ঘাপটি মেরে বসে কুমীর! মহালয়ায় তর্পণের কথা ভেবে আতঙ্কে কালনাবাসী

Mahalaya 2025: জলে ঘাপটি মেরে বসে কুমীর! মহালয়ায় তর্পণের কথা ভেবে আতঙ্কে কালনাবাসী
Mahalaya 2025: শুক্রবার কালনা পৌরসভা ও পুলিস প্রশাসনের তরফে মহিষমর্দিনী তলাঘাট পরিদর্শন করা হয়। এরপর শনিবার পৌরসভার পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে
সঞ্জয় রাজবংশী: ভাগীরথীর জলস্তর বাড়ছে, কুমিরের আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না কালনাবাসীকে। মহালয়া উপলক্ষে পিতৃপুরুষদের পারলৌকিক ক্রীড়াকর্ম এর জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে কালনার ভাগীরথীর তীরে ঘাটগুলিতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় । তাই বিশেষ নজরদারি এবং নিরাপত্তা থাকবে ঘাট গুলিতে পৌরসভার পক্ষ থেকে জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।
আগামিকাল মহালয়া, সেই উপলক্ষে কালনা মহিষমর্দিনী তলাঘাটে ভোর থেকেই শুরু হবে তর্পণ আর স্নান। প্রতিবছরের মতো এবারও বিপুল সংখ্যক ভক্ত সেখানে সমবেত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি ভাগীরথীতে পর পর দুই বার কুমির দেখা যাওয়ায় ভক্তদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিল প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষজন। একবার তো শহরে ঘুরে বেড়িয়েছিল বিশাল ঘড়িয়াল।
গতকাল শুক্রবার কালনা পৌরসভা ও পুলিস প্রশাসনের তরফে মহিষমর্দিনী তলাঘাট পরিদর্শন করা হয়। এরপর শনিবার পৌরসভার পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুন্যার্থীদের সুরক্ষায় ভাগীরথীর নির্দিষ্ট একটি অংশ জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, যাতে সেই এলাকায় নির্বিঘ্নে স্নান ও তর্পণ করা যায়।শুধু তাই নয়, ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার কারণে নদীর জলে টান বা হঠাৎ জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে দুর্ঘটনা এড়াতেও সতর্ক রয়েছে পৌরসভা। নিরাপত্তার এই উদ্যোগে খুশি ভক্তরা। স্নান করতে আসা অনেকেই জানান, এই ব্যবস্থা আমাদের মনে ভরসা জোগাচ্ছে। ভয়-ডর ছাড়াই আমরা মহালয়ার তর্পণ করতে পারব।
