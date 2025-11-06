Hooghly: ঘুম উড়েছে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা ভেবে, চলে এল উচ্ছেদের নোটিস

Hooghly: ঘুম উড়েছে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা ভেবে, চলে এল উচ্ছেদের নোটিস
Hooghly: রেল লাইনের পাড় বরাবর রয়েছে নিকাশি খাল। সেই খালের পাড়ে একদিকে রেল লাইন আর অন্যদিকে এক দিকে ধান্য গবেষনা কেন্দ্রের পাঁচিল। সেই খানেই কোনো ভাবে বাঁশ দরমা দিয়ে বসবাস শুরু
বিধান সরকার: মরার উপর খাঁড়ার ঘা! SIR আবহে উচ্ছেদের নোটিশ দিল রেল। হুগলি স্টেশন রেল লাইন পার করে দেশবন্ধু পল্লীর বাসিন্দার এখন উভয় সংকটে পড়েছেন। একদিকে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা, অন্যদিকে ঘরবাড়ি থাকবে কিনা তা নিয়ে আতঙ্ক।
হাওড়া ব্যান্ডেল শাখার রেল লাইনের পশ্চিম পাড়ে প্রায় ৩০ বছর আগে বসতি গড়ে তোলেন পূর্ববঙ্গের মানুষজন। রেল লাইনের পাড় বরাবর রয়েছে নিকাশি খাল। সেই খালের পাড়ে একদিকে রেল লাইন আর অন্যদিকে এক দিকে ধান্য গবেষনা কেন্দ্রের পাঁচিল। সেই খানেই কোনো ভাবে বাঁশ দরমা দিয়ে বসবাস শুরু। এখন অনেক বাড়ি পাকা হয়েছে। মূলত দিনমজুরি করে পেট চলে অধিকাংশের। এরা সবাই মতুয়া সম্প্রদায়ের।
সেই পল্লীবাসীর অনেকেরই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। এসআইআর-এ তাদের কী হবে এই চিন্তার মধ্যেই রেল উচ্ছেদের নোটিস দিয়ে গেছে। তাতে সেই চিন্তা দ্বিগুন হয়েছে।
অনেক কষ্টে করা বাড়িঘর ছেড়ে তারা যাবেন কোথায়? উত্তর অজানা। বাসিন্দারা চাইছেন তাদের পুর্নবাসন দেওয়া হোক।
স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা বাসিন্দাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলছেন। কোদালিয়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্র সরকার রেল নির্বাচন কমিশন বাংলা বাঙালি বিরোধী। তাই একদিকে যখন এস আই আর চলছে মানুষ বিভ্রান্ত কী করবে কোথা থেকে কাগজ পাবে তা নিয়ে। সেই সময় উচ্ছেদের নোটিস ধরাচ্ছে রেল। আমরা এই মানুষদের পাশে আছি প্রয়োজনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে। পুনর্বাসন ছাড়া কোনোভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না।
বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, ব্যান্ডেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন করা হচ্ছে। সেখানে ৩০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। এশিয়ার বৃহত্তম ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু হয়েছে ব্যান্ডেলে। তার জন্য রেলের লাইন বাড়বে। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। তারা ভোটের রাজনীতি করছে। এস আই আর নিউ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তারা।কোন বৈধ ভোটারের নাম এসআইআর এ কাটা যাবেনা।
