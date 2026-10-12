/দুর্গাপুজোয় এবার সামিল মহিষাসুরের স্বজনও! নতুন দিনে বদলাচ্ছে পুরনো দিনের অসুর-সমাজ

অরূপ বসাক: সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে সমাজ, বদলাচ্ছে মানুষের ভাবনাচিন্তা। সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া এবার দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের অসুর জনজাতির মধ্যেও। একসময় দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে নিজেদের ঘরবন্দি করে রাখতেন এই জনজাতির বহু মানুষ। বাড়ির চারপাশ কালো কাপড়ে ঘিরে রাখার রীতিও প্রচলিত ছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে শারদোৎসবে শামিল হচ্ছেন অসুর সম্প্রদায়ের অনেকেই। নতুন প্রজন্মের অসুরেরা দুর্গাপুজোর মণ্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করছেন, বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠছেন।
অসুর জনজাতি
মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা ব্লকের পাহাড়ঘেরা ভুটান সীমান্তে ক্যারন চা-বাগানে বসবাস করেন অসুর জনজাতির শতাধিক পরিবার। বাগানের কারি লাইন, খাপরা লাইন ও মতু লাইনে রয়েছে তাঁদের বসতি। মূলত চা-বাগানের শ্রমিক হিসেবেই জীবিকা নির্বাহ করেন এই জনজাতির বহু মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে দুর্গাপুজোর সময় নিজেদের উৎসব থেকে দূরে রাখতেন তাঁরা। তবে বর্তমানে সেই ছবিতে পরিবর্তন এসেছে।
পূর্বপুরুষহত্যার শোক থেকে সমাজে
অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেবী দুর্গার হাতে নিহত মহিষাসুর তাঁদের পূর্বপুরুষ। সেই বিশ্বাস থেকেই দুর্গাপুজোর সময় শোক পালন করতেন তাঁদের অনেকে। পুজোর দিনগুলিতে বাড়ির বাইরে বের হতেন না। বরং নিজেদের মতো করে পূর্বপুরুষের স্মৃতিকে স্মরণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই জনজাতির অনেকেই দুর্গাপুজোকে সামাজিক উৎসব হিসেবে দেখছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেও উৎসবের আনন্দে শামিল হচ্ছেন তাঁরা। ক্যারন চা-বাগানের অসুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা বলেন, “একসময় দুর্গাপুজোর সময় বাড়ি থেকে বের হতাম না। কিন্তু এখন পুজোর সময় মণ্ডপে যাই। আমাদের এলাকায় দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়।” একই সুর শোনা গেল ক্যারন চা-বাগানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, “বাগানের দুর্গাপুজোয় আমরা ঠাকুর দেখতে যাই। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করি।” নতুন প্রজন্মের এই অংশগ্রহণই অসুর সমাজের বদলে যাওয়া সামাজিক মনোভাবের একটি ছবি তুলে ধরছে।
মণ্ডপে-মণ্ডপে অসুর
ক্যারন চা-বাগানের বাসিন্দারা জানান, কারি লাইনে প্রায় ৫০টি অসুর পরিবারের বসবাস। গোটা চা-বাগানে তাঁদের পরিবারের সংখ্যা দেড়শোর কাছাকাছি। তাঁর কথায়, আগে পূর্বপুরুষেরা দুর্গাপুজোয় যেতেন না। তবে বর্তমানে অসুর জনজাতির নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পুজোয় যোগ দিচ্ছেন। কারণ, বর্তমান সময়ে তারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত। তারা নিয়মিত স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করছে। সেই সুবাদে তারা দুর্গাপুজোয় আনন্দ করছে, প্রতিমা দেখছে মণ্ডপে-মণ্ডপে।
মহিষাসুরের পূর্বপুরুষ
শুধু নাগরাকাটার ক্যারন চা-বাগানেই নয়, উত্তরবঙ্গের মেটেলি-সহ আরও কয়েকটি এলাকাতেও অসুর জনজাতির মানুষের বসবাস রয়েছে। তাঁদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও নিজস্ব বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মহিষাসুরকে পূর্বপুরুষ হিসেবে স্মরণ করার ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও সামাজিক পরিসরে নিজেদের অংশগ্রহণ বাড়াচ্ছেন অনেকে।
শারদোৎসবের আনন্দ
দুর্গাপুজোকে ঘিরে এই পরিবর্তন তাই কেবল প্রতিমা দর্শন বা আনন্দে যোগ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মেলামেশা, নতুন প্রজন্মের সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং উৎসবকে ঘিরে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা। ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সামাজিক উৎসবে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে অসুর জনজাতির বহু মানুষ নিজেদের মতো করে শারদোৎসবের আনন্দ উপভোগ করছেন।
ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের নিজস্ব জায়গা অক্ষুণ্ণ রেখেই সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে অসুর সমাজের নতুন প্রজন্ম। ক্যারন চা-বাগানের দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তাঁদের উপস্থিতি সেই পরিবর্তনেরই এক তাৎপর্যপূর্ণ ছবি তুলে ধরছে। তবে দেখা গেল এই অসুর সম্প্রদায়ের মানুষজন কিন্তু এখনও ক্যামেরার সামনে আসতে চান না।
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