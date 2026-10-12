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দুর্গাপুজোয় এবার সামিল মহিষাসুরের স্বজনও! নতুন দিনে বদলাচ্ছে পুরনো দিনের অসুর-সমাজ

Digha Durga Puja 2026: বাড়ির চারপাশ কালো কাপড়ে ঘিরে রাখার রীতিও একসময় প্রচলিত ছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে ইদানীং শারদোৎসবে শামিল হচ্ছেন অসুর সম্প্রদায়ের অনেকেই। নতুন প্রজন্মের অসুরেরা দুর্গাপুজোর মণ্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করছেন, বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 12, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 02:53 PM IST
দুর্গাপুজোয় এবার সামিল মহিষাসুরের স্বজনও! নতুন দিনে বদলাচ্ছে পুরনো দিনের অসুর-সমাজ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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