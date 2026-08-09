/জোঁকের ভয়ে মোজা পরে থাকেন বাসিন্দারা, ভেলায় চড়ে যাতায়াত, জল যন্ত্রণায় জেরবার গোটা এলাকা

বিধান সরকার: যাতায়াতের ভরসা ভেলা। রাস্তা থেকে বাড়ির ভিতর জল থৈ থৈ। সাপ, জোঁক পতঙ্গের ভয়ে সবসময় পায়ে পরে থাকতে হয় মোজা। অনেকেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছেন। জল যন্ত্রণায় অতিষ্ট ব্যান্ডেলের বাসিন্দারা।
টানা বৃষ্টি আর তাতেই জল জমছে গোটা এলাকা জুড়ে। রাস্তা থেকে বাড়ির ভিতর সর্বত্র জলে ভরে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে সাপ, জোঁক থেকে শুরু করে বিষধর কিটপতঙ্গের ভয়। বাড়ি থেকে মেন রাস্তায় উঠতে একমাত্র সম্বল বাঁশের ভেলা।
ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কেওটা নেতাজি পার্ক এলাকা। বারো মাসের মধ্যে প্রায় ৭-৮ মাস জলের তলায় থাকে ওই এলাকা। আর বর্ষাকালে সেই জল ঢুকে যায় বাড়ির ভিতরেও। নেতাজি পার্কের ওই এলাকায় কয়েকশো মানুষের বাস। বর্ষাকালে জল যন্ত্রণায় রয়েছেন তাঁরা।
এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, তাঁদের বাড়ির বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না। চারিদিকে জল থাকায় বিষধর সাপ এবং জোঁকের উৎপাত বেড়েছে। অনেকেই যাতায়াত করতে গিয়ে জলে স্লিপ করে পড়েও গেছেন। এলাকায় বয়স্ক মহিলা থেকে অনেক বাচ্চা রয়েছেন। বিপদে আপদে তাঁদের মেন রাস্তায় আসতে কয়েকশ মিটার রাস্তা বাঁশের ভেলা করে যেতে হয়। এলাকায় যখন যে পুরুষ মানুষ থাকে তখন সে সেই ভেলা টেনে পাড় করেন মহিলা থেকে বাচ্চাদের। অনেকেই আবার বর্ষার জলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হওয়ায় তারা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছেন। কবে এই জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন তা জানেন না তাঁরা।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, এর আগেও একাধিকবার পঞ্চায়েতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি। নিকাশি নালার অবস্থা খুব বেহাল। বছরের ছয় সাত মাসই জলের তলায় থাকে গোটা এলাকা। বর্ষাকাল আসলে সেই জল যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়।
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