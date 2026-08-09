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জোঁকের ভয়ে মোজা পরে থাকেন বাসিন্দারা, ভেলায় চড়ে যাতায়াত, জল যন্ত্রণায় জেরবার গোটা এলাকা

Bandel water logging: এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, তাঁদের বাড়ির বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না। চারিদিকে জল থাকায় বিষধর সাপ এবং জোঁকের উৎপাত বেড়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:42 PM IST
জোঁকের ভয়ে মোজা পরে থাকেন বাসিন্দারা, ভেলায় চড়ে যাতায়াত, জল যন্ত্রণায় জেরবার গোটা এলাকা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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