Tamluk Agitation: শিক্ষকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগে তুলকালাম স্কুল, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে...

Tamluk Agitation: শিক্ষকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগে তুলকালাম স্কুল, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে...
Tamluk Agitation: অভিভাবকদের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে ‘অলিখিত প্রধান শিক্ষক’-এর মতো রাজত্ব চালাচ্ছিলেন
কিরণ মান্না: তমলুকের জামিট্যা আদর্শ হাই স্কুলে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ওই স্কুলের শারীরবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক রণজিত ঘোড়াই-এর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, দুর্গাপুজোর আগেই এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সাহায্যের নাম করে তার শ্লীলতাহানি করেন ওই শিক্ষক।
পুজোর পর স্কুল খোলার দিন ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। নির্যাতিত ছাত্রীর মা বিষয়টি জানালে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকদের একাংশ। তারা স্কুলে উপস্থিত হয়ে প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন দেন এবং স্কুল প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
অভিভাবকদের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে ‘অলিখিত প্রধান শিক্ষক’-এর মতো রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। এমনকি স্কুলের আসল প্রধান শিক্ষককে নানাভাবে অপমান ও হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে প্রধান শিক্ষককে বলা হয়েছিল, “সন্দ্বীপ ঘোষের পরিণতি দেখাব।”
প্রধান শিক্ষক জানান, রণজিত ঘোড়াইয়ের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক কুকর্মের অভিযোগ উঠেছিল। মহিলা শিক্ষিকাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করা, ওষুধের স্ট্রিপ ও থালা ছুঁড়ে মারা, এমনকি গায়ে হাত তোলার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।
প্রধান শিক্ষকের দাবি, এ বিষয়ে একাধিকবার ডিআই-কে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বর্তমানে স্কুলে শিক্ষক-অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।
