/Serampore TMC Councillor : পাঁচ প্রাসাদ-৭ বউ, পাঁচশো কোটির মালিক তৃণমূল কাউন্সিলর! চলল ডিম

বিধান সরকার: তুলকালাম শ্রীরামপুর পুরসভা। সাত বৌ,পাঁচটি রাজপ্রাসাদ,পাঁচশো কোটি টাকার মালিক, শ্রীরামপুরের 'ত্রাস' তৃণমূল কাউন্সিলর উত্তম রায়। এমনই লেখা পোস্টার হাতে পুরসভার সামনে প্রতিবাদ।
পালাবদলের পরই গ্রেফতার হচ্ছেন একের পর এক তৃণমূল নেতা-মন্ত্রী থেকে কাউন্সিলর, প্রাক্তন পুরপ্রধান, পাড়ার নেতা থেকে দলের সব ধরনের পদাধিকারী। কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি তো কারও বিরুদ্ধে হুমকি অত্যাচার করার অভিযোগ। শ্রীরামপুরেরও সেই একই চিত্র। স্থানীয় মানুষজনের দাবি, তৃণমূলের ওই কাউন্সিলের অনেক অত্যাচার তারা সহ্য করেছেন। আর নয়। পুরসভার সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁরা।
শ্রীরামপুর পৌরসভার দাপুটে কাউন্সিলর উত্তম রায়। তৃণমূলের টিকিটে প্রথমে ৬ নং ওয়ার্ড এবং পরে ৫ নং ওয়ার্ড মোট ৪ বারের কাউন্সিলর। জোর করে বাড়ি দখল, বিরোধীদের উপর অত্যাচার-সহ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ।
এই কয়েক বছরে তার সম্পত্তি বেড়ে হয়েছে কয়েক শো কোটি টাকা। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। দার্জিলিং, দীঘাতে বিলাসবহুল হোটেলে -সহ একাধিক জায়গায়। বিলাবহুল বাড়ি,অনুষ্ঠান বাড়ি করেছেন তিনি এমনই অভিযোগ। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই কাউন্সিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার অত্যাচারীরা পথে নামলেন। এই দুর্নীতিগ্রস্থ কাউন্সিলর বিরুদ্ধে এবার শ্রীরামপুর পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তারা।
উত্তম রায়কে সামনে পাননি। তাই তার ছবিতে ডিম ছুড়ে বিক্ষোভে সামিল তারা। তাদের দাবি, অবিলম্বে এই কাউন্সিলের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।
এনিয়ে পৌরপ্রধান গিরিধারী সাহা বলেন, তাঁর কাছে লিখিত কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলেই আইনগত ভাবে যা ব্যবস্থা নেবার তা নেওয়া হবে।
উত্তম রায়ের দাবি তিনি যা করেছেন আইন মেনে করেছেন। কোনও অভিযোগ থাকলে করতে পারেন। তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।
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