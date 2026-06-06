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Serampore TMC Councillor : পাঁচ প্রাসাদ-৭ বউ, পাঁচশো কোটির মালিক তৃণমূল কাউন্সিলর! চলল ডিম

Serampore TMC Councillor : উত্তম রায়কে সামনে পাননি। তাই তার ছবিতে ডিম ছুড়ে বিক্ষোভে সামিল তারা। তাদের দাবি, অবিলম্বে এই কাউন্সিলের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 06, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:15 PM IST
Serampore TMC Councillor : পাঁচ প্রাসাদ-৭ বউ, পাঁচশো কোটির মালিক তৃণমূল কাউন্সিলর! চলল ডিম

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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