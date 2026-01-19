Sir in Bengal: এসআইআর-এ শুনানির নামে চরম হয়রানি, বিডিও অফিসে তুলকালাম, জেলায় জেলায় অবরোধ-বিক্ষোভ

Sir in Bengal: এসআইআর-এ শুনানির নামে চরম হয়রানি, বিডিও অফিসে তুলকালাম, জেলায় জেলায় অবরোধ-বিক্ষোভ
চিত্তরঞ্জন দাস, অরূপ লাহা ও নকিব উদ্দিন গাজী: জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে এসআইআর। কোথাও চেনা জানা ডক্যুমেন্ট নিয়ে আপত্তি, কোথাও গুজব অ্যাডমিট কার্ডও নেওয়া হচ্ছে না, কোথাওবা অন্যকিছু। এনিয়ে জেলায় জেলায় অসন্তোষ, বিক্ষোভ অশান্তি। অযথা সাধারণ মানুষ কে হয়রান করা হচ্ছে, ছোটখাটো ভুল ভ্রান্তির জন্য সকাল থেকে শুনানির লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে সকাল থেকেই গলসি ১নম্বর বিডি অফিসের সামনে গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের।
বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিস চত্বরের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার বিশাল পুলিস বাহিনী। পাশাপাশি এদিন বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বুদবুদ-মানকর রোড। ব্যাহত হয় যান চলাচল। ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার পুলিস পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়।
বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু জানান, যারা দিন মজুরের কাজ করেন তাদেরকে অযথা হয়রান করা হচ্ছে। যারা দিন আনা দিন খাওয়া,কেউ দিনে ১০০ টাকা মজুরি পায়,কেউ দেড়শ টাকা পান সারাদিন কাজ করলে। ভোর তিনটে থেকে তাদের লাইন দিতে হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে ডাকা হচ্ছে শুনানির জন্য। কেন নির্বাচন কমিশন বুথে বুথে এই শুনানির ব্যবস্থা করছে না। সেই দাবি তোলেন তিনি। পাশাপাশি এই হেয়ারিং এর নামে চক্রান্ত করে নাম কেটে দেওয়ার কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপির হয়ে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।
তবে বিজেপি নেতা রমন শর্মার অভিযোগ,সরকারি সহায়তা কেন্দ্রের নামে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা সহায়তা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেরা বসে টোকেন দিতে দেখা গিয়েছে। শাসকেরই আইনের শাসন চলছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে। তৃণমূলের এটাই সংস্কৃতি। তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্বরা ভালোভাবেই জানেন নির্বাচন কমিশনের দপ্তর কোথায়। সেখানে গিয়ে তারা এই অভদ্রতামি করছে।
এদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলার পর পুলিশের অশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।
এস আই আর এর নামে নির্বাচন কমিশন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে সঠিক কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বারেবারে হেনস্তা করছে, সঠিক কাগজ জমা দেওয়ার পরেও হেয়ারিং এ তাদের নাম আসছে না, এরকম অভিযোগে মগরাহাট পশ্চিম যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মগরাহাট এক নম্বর ব্লকে বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের। তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির দালালি করছে, সাধারণ মানুষকে এস আইয়ারের নামে হয়রানি করছে। যতক্ষণ না প্রশাসন সদুত্তর দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থান বিক্ষোভ চলতে থাকবে বলে জানায় যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।
বুথে বুথে এসআইআর হিয়ারিংয়ের দাবিতে রাস্তা অবরোধ হল পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে। সোমবার ভাতার ব্লকের আলিনগর গ্রামে এসআইআর হিয়ারিং নিয়ে তীব্র অসন্তোষে ফেটে পড়লেন সাধারণ মানুষ। বুথে বুথে হিয়ারিং করার দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অভিযোগ,হিয়ারিংয়ের নামে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। গভীর রাত পর্যন্ত হিয়ারিং চলায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের।
স্থানীয়দের দাবি,নিজেদের বুথেই এসআইআর হিয়ারিং করতে হবে। এই দাবিতে বর্ধমান নতুনহাট বাদশাহী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলে,যার জেরে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হলে অবশেষে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।
