Durga Puja 2025: রবিবার মহালয়া, জনারণ্য জলপাইগুড়িতে তিস্তার চর, চলছে মা দুর্গা সেজে...

প্রদ্যুত্ দাস: আগামী রবিবার মহালয়া। তার আগে জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া তিস্তা চরে চলছে দুর্গা মা সেজে ফটোশুট। রোজ প্রায় প্রতিদিনই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখা যায় দূরদূরান্তের মেয়েরা এসে অংশ নিচ্ছেন এই বিশেষ আয়োজনে। কারও হাতে ঢাক, কারও সাজে শাড়ি ও শাঁখা-পলা, আবার কারও সাজ দুর্গা মায়ের রূপে।
কাশফুলের ফাঁকে দাঁড়িয়ে কেউ আগমনীর বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন ভিডিওর মাধ্যমে। কেউ আবার পেশাদার ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় বন্দি হচ্ছেন নানা ভঙ্গিমায়। চারপাশে উৎসবের আবহ, নদীর ধারে কাশফুলে ভরা মাঠ যেন আরও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করেছে। ছোটদের হাতে ড্রোন ক্যামেরা, আবার কেউ নিজের মোবাইলেই ধরে রাখছেন এই বিশেষ মুহূর্ত।
মহালয়ার আগমনে তিস্তা চর হয়ে উঠেছে এক ধরনের সাংস্কৃতিক আড্ডাখানা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করার জন্য এইসব ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে মুহূর্তে। শহর জুড়ে এখন একটাই আবহ—মা আসছেন, আনন্দের উৎসব সামনে। মহালয়ার আগে এই বিশেষ আয়োজন যেন দুর্গাপুজোর উন্মাদনাকে আরও তীব্র করে তুলছে।
এরই পাশাপাশি তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় পুজোর প্রাক্কালে নৌকা বিহারের জন্য কিছু এক্সট্রা উপার্জনের আশায় নৌকা সাজিয়ে রেখেছে তিস্তা সংলগ্ন এলাকার মানুষজনের। ওই নৌকা করে ছোট থেকে বড় বহু মানুষ নৌকা বিহারের আনন্দ উপভোগ করছেন। আর নৌকোবিহারের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে ভুলছেন না কেউই।
