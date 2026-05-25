/CAA: সিএএ-তে বাংলাদেশি নথির জটিলতা! মতুয়াদের নাগরিকত্ব সংকটে বড় আশ্বাস শান্তনুর

CAA: শান্তনু ঠাকুর উদ্বাস্তুদের আইনি সুরক্ষার কথা মনে করিয়ে জানান, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে এ দেশে চলে এসেছেন, তাঁদের কাউকে ‘ডিলিট’ কিংবা ‘ডিপোর্ট’ করা যাবে না
মনোজ মণ্ডল: ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়া (SIR) শুরু হতেই রাজ্য জুড়ে তৈরি হয়েছে নতুন নাগরিকত্ব বিতর্ক। ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে ওপার বাংলা থেকে এ দেশে চলে আসা মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ নথির অভাবে ভোটাধিকার হারিয়েছেন। এমনকী,কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ (CAA)-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের আবেদন করতে গিয়েও ওপার বাংলার পুরোনো নথির বাধ্যবাধকতায় চরম সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। এই জটিল আবহে সোমবার বনগাঁর একটি সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। কেন্দ্র ও রাজ্য—উভয় সরকার মিলেই আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার স্থায়ী সুরাহা করবে বলে বড় আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর উদ্বাস্তুদের আইনি সুরক্ষার কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে এ দেশে চলে এসেছেন, তাঁদের কাউকে ‘ডিলিট’ (ভোটার তালিকা বা খাতা থেকে বাদ দেওয়া) কিংবা ‘ডিপোর্ট’ (দেশছাড়া) করা যাবে না—এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। তাই আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
বাস্তব সমস্যাটি মেনে নিয়ে শান্তনু ঠাকুর জানান, সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে গেলে আবেদনকারীদের কাছ থেকে তাঁরা যে পূর্বে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন, তেমন কিছু আইনি নথি চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে এ দেশে বসবাসকারী, এখানকার ভোটার বা অন্যান্য পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আসা এই মানুষদের কাছে এখন বাংলাদেশের কোনো বৈধ নথি নেই। ফলে একটা বড় অংশের মানুষ সিএএ পোর্টালে আবেদন করতে গিয়ে থমকে যাচ্ছেন।
এই প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর আশ্বাস, কেন্দ্র ও রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার এই আইনি জটিলতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছে। শীর্ষস্তরে আলোচনার মাধ্যমে খুব দ্রুত এই নিয়মের সরলীকরণ বা বিকল্প ব্যবস্থার সুরাহা হয়ে যাবে।
তবে প্রকৃত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সুরক্ষার দিকটিতেও জোর দিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, কোনো ব্যক্তি যাতে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অবৈধ উপায়ে বা জালিয়াতি করে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে না যান, সেদিকেও প্রশাসনকে কড়া নজর রাখতে হবে।
