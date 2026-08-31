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সরকারের বয়স মাত্র ৩ মাস, অন্নপূর্ণার পর কৃষক বন্ধুও নিয়ে এবার বড় ঘোষণা কৃষিমন্ত্রীর

Dudh kumar Mandal: সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও বিগত বাম শাসনকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, এবার এই ধরনের কোম্পানি আসার ফলে এলাকার গরিব, খেটে খাওয়া ও বেকার মানুষদের কর্মসংস্থান হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 31, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:51 PM IST
সরকারের বয়স মাত্র ৩ মাস, অন্নপূর্ণার পর কৃষক বন্ধুও নিয়ে এবার বড় ঘোষণা কৃষিমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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