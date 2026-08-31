/সরকারের বয়স মাত্র ৩ মাস, অন্নপূর্ণার পর কৃষক বন্ধুও নিয়ে এবার বড় ঘোষণা কৃষিমন্ত্রীর

মৃত্যুঞ্জয় দাস: বিগত ৩৪ বছরের বাম শাসন ও ১৫ বছরের তৃণমূলের শাসনকালে মানুষ হতাশায় ভূগছিলেন। শিক্ষা, প্রশাসন সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই এই রাজ্য পিছিয়ে ছিল। এবার মুক্তি মিলবে-দাবি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডলের।
সোমবার বড়জোড়ার কুড়ারিয়া গ্রামে বেসরকারী উদ্যোগে তৈরী বীজ খামারের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। একই সঙ্গে এবার শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে তিনি দাবি করেন।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও বিগত বাম শাসনকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, এবার এই ধরনের কোম্পানি আসার ফলে এলাকার গরিব, খেটে খাওয়া ও বেকার মানুষদের কর্মসংস্থান হবে। কম সময়ে উচ্চ ফলনশীল বীজে কৃষকরাও লাভবান হবেন।
রাসায়নিক সারের কালোবাজারি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র সরকার সারে দেড় লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। আগে এই সার বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে যেত এবং ব্যবসায়ীরা বেশি দামে বিক্রি করতেন। প্রশাসন, ডিলার ও হোলসেলারদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। এই আলুর মরশুমের মধ্যেই সব চাষি MRP রেটে সার পাবেন।
কৃষক বন্ধু প্রকল্প নিয়ে তিনি বলেন, সরকারের বয়স তিন মাস, তিন বছর নয়। তিন মাসের মধ্যে আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৯০ শতাংশ মানুষ সুবিধা পাচ্ছেন। কৃষক বন্ধুও খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।
অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী, স্থানীয় বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিনহা-সহ অন্যান্যরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)