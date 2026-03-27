Dakshin Dinajpur: ছোট্ট একটা বাড়ি বানাতে চাওয়ায় সর্বনাশ: বরকে তুলে নিয়ে গেল পুলিস, রাতে যুবতী স্ত্রীকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গেল বদমাশরা-- ছিঃ

Dakshin Dinajpur: ছোট্ট একটা বাড়ি বানাতে চাওয়ায় সর্বনাশ: বরকে তুলে নিয়ে গেল পুলিস, রাতে যুবতী স্ত্রীকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গেল বদমাশরা-- ছিঃ
Dakshin Dinajpur: বৃহস্পতিবার জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপাল দেব নির্যাতিতাকে নিয়ে জেলা পুলিস সুপারের (SP) দফতরে যান এবং সেখানে পুনরায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে, তবে অভিযুক্তরা এখনও পলাতক।
শ্রীকান্ত ঠাকুর: দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে গৃহবধূকে গণধর্ষণ। জানা গিয়েছে, কোনও বিবাদের জেরে নির্যাতিতার স্বামীকে পুলিস থানায় আটকে রাখে। সেই সুযোগেই নির্যাতিতার উপর নারকীয় অত্যাচার চালায় প্রতিবেশী কয়েকজন যুবক।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা গৃহবধূ সম্প্রতি নিজের জমিতে নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। সেই নির্মাণকে কেন্দ্র করেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বিবাদ চলছিল। প্রতিবেশীদের দাবি ছিল, গৃহবধূ তাদের জমির ওপর ঘর তুলছেন। গত বুধবার রাতে এই বিবাদ চরমে পৌঁছালে প্রতিবেশীরা হরিরামপুর থানায় খবর দেয়। অভিযোগ, পুলিস এসে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে ওই মহিলার স্বামীকে থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে।
নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, বাড়িতে স্বামী না থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্তরা তাঁকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর নির্যাতিতা হরিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপাল দেব নির্যাতিতাকে নিয়ে জেলা পুলিস সুপারের (SP) দফতরে যান এবং সেখানে পুনরায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্তরা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা পুলিস সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।
উল্লেখ্য, ধর্ষণ মামলায় নির্যাতিতার নাম এবং পরিচয় গোপন রাখার বিষয়ে আবারও কড়া অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, আগে থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও, তা সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক ভাবে মানা হচ্ছে না। তাই সেই নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করার ওপর এই বার জোর দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি এক মামলার শুনানির সময় আদালত এই বিষয়টিকে তুলে ধরে। বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংহের বেঞ্চ একটি রায়ে উল্লেখ করেছে যে, আইন অনুসারে নির্যাতিতার নাম এবং পরিচয় গোপন রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক হলেও বাস্তবে তার ব্যতিক্রম ঘটছে।
