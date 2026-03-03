English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Aranbagh Accident: চাঁচর সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যান সপাটে মারল গাছে, চোখের সামনে নিথর ২ যুবক

Aranbagh Accident: ঘটনার সাথে সাথেই স্থানীয় বাসিন্দা ও টহলে থাকা পুলিস বাহিনী তড়িঘড়ি কামারপুকুর হাসপাতালে নিয়ে আসে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 3, 2026, 02:46 PM IST
দিবেন্দু সরকার: দোলের দিনই মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ যুবকের। পাশাপাশি আরও ১২ জনের মত গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আরোও দু-জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের সকলকেই উদ্ধার করে কামারপুকুর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।

কীভাবে দুর্ঘটনা? পুলিস জানিয়েছে মৃত দুই যুবকের নাম শ্রীমন্ত রায় (২৬)ও শ্রীমন্ত ভুঁইয়া(২৭)। এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি গোঘাটের শাওড়া ও আমডোবা এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন একটি চারচাকা পিক আপ ভ্যানে করে তারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তাতারপুর থেকে চাঁচরের আনন্দ করে বাড়ি ফিরছিলেন।

গোঘাটের হাজিপুরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিক আপ ভ্যানটি সপাটে একটি গাছে ধাক্কা মারে। তখনই এই বিপত্তি ঘটে যায়। ঘটনার সাথে সাথেই স্থানীয় বাসিন্দা ও টহলে থাকা পুলিস বাহিনী তড়িঘড়ি কামারপুকুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে চিকিৎসকেরা শ্রীমন্ত রায় ও শ্রীমন্ত ভুঁইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি ১২ জনের চিকিৎসা চললেও কয়েকজন কে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনা স্থলে প্রচুর মানুষ জনের ভিড় আছে। ,অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ভ্যানটি আসছিল। হাজিপুরের বাঁকের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি একটি গাছে ধাক্কা মারলে এই বিপত্তি ঘটে।

অন্য়দিকে, দোল উপলক্ষে স্পেশাল ডিউটিতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুলিসের গাড়ি। মঙ্গলবার ভোররাতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চন্দ্রকোনা রোডের সাতবাঁকুড়া এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে পুলিসের গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুই পুলিস কর্মীর মৃত্যু হয়েছে এবং আরও তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায়।

