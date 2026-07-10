/ল্যাম্পপোস্টে এসে ভয়ংকর ধাক্কা মারল গরুবোঝাই গাড়ি, রাস্তায় ছিটকে পড়ল গোমাতার দল! মরল ১, জখম ২

মনোজ মণ্ডল: বারাসাত ডাকবাংলোয় ১৭ টি গরু বোঝাই পিকআপ ভ্যান লাইটপোস্টে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একটি গরুর। চালক পলাতক। গোটা ঘটনার তদন্তে বারাসাত থানার পুলিশ।
উল্টে গেল গরুবোঝাই গাড়ি
বৃষ্টিভেজা ভোর রাতে বারাসাত ডাকবাংলো মোড়ে দুর্ঘটনা। একটি গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান (১০৭ বলে পরিচিত) লাইট পোস্টে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। একটি গরুর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়, ৫টি গরু গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন বারাসাত নগর বজরং দলের কর্মীরা। গোটা ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদে সরব হন বজরং দলের কর্মীরা। তাঁদের দাবি, গরুগুলি পাচার করার উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।
গোমাতাদের উদ্ধার
বারাসাত ডাকবাংলো মোড়ে শুক্রবার ভোররাতে ১৭টি গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান বারাসাত চাঁপাডালির দিকে টার্ন নিতে গিয়ে পোস্টে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। গাড়িটি কলকাতার দিক থেকে বারাসাতের দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চালক পালিয়ে যান। রাস্তায় সেই সময় চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল গরুগুলি। ঘটনাস্থলে আসে বারাসাত থানার পুলিস ও বারাসাত নগর বজরং দলের সংযোজক বাপন বিশ্বাস-সহ অন্যান্য কর্মীরা। পুলিসের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান তাঁরা। গোমাতাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় দত্তপুকুর রাজস্থান গোশালায়। সেখানেই সবকটি গরু রাখা হয়েছে।
অবৈধ গরুপাচারে 'না'
বাপন বিশ্বাসের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, আপনি বলেছিলেন অবৈধ ভাবে কোনও গরু পাচার হবে না,তাহলে প্রশাসন কী করছে! বজরং দলের দাবি, একটি গরুর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হলেও বাকি ৫টি গুরুতর আহত গরুর মধ্যে আরও দুটি গরুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের দাবি, প্রশাসনকে এই গাড়ির মালিককে দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে। গরুগুলি ১৪ বছরে কম বয়স বলেই দাবি করে বজরং দল। তাহলে রাতের অন্ধকারে কীভাবে সকলের নজর এড়িয়ে গরুগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গরুগুলি কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, তা গাড়ির মালিক বা চালক ধরা না পড়লে জানা যাবে না।
গাড়ি সিজ
প্রসঙ্গত, যে-গাড়িটি করে নিয়ে আসা হয় ১৭টি গরুকে, সেই গাড়িটিকে ইতিমধ্যেই আটক করে বারাসাত থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভোররাতে এই ঘটনার জেরে দুটি জাতীয় সড়কে ব্যপক যানজট তৈরি হয়।
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