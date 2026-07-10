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ল্যাম্পপোস্টে এসে ভয়ংকর ধাক্কা মারল গরুবোঝাই গাড়ি, রাস্তায় ছিটকে পড়ল গোমাতার দল! মরল ১, জখম ২

Road Accident: বৃষ্টিভেজা ভোর রাতে বারাসাত ডাকবাংলো মোড়ে দুর্ঘটনা। একটি গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান (১০৭ বলে পরিচিত) লাইট পোস্টে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। একটি গরুর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়, ৫টি গরু গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:32 PM IST
ল্যাম্পপোস্টে এসে ভয়ংকর ধাক্কা মারল গরুবোঝাই গাড়ি, রাস্তায় ছিটকে পড়ল গোমাতার দল! মরল ১, জখম ২
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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