/School Student Death: গরমের ছুটির পর প্রথম দিন! বন্ধুর বাবার বাইকে স্কুলে যাওয়ার পথে ভ্যান পিষে দিল ৪ বছরের রাজশ্রীকে

অনুপ কুমার দাস: গরমের ছুটি কাটিয়ে আজই ছিল স্কুলের প্রথম দিন। নতুন উদ্যমে বাবার বাইকে চড়ে স্কুলে যাচ্ছিল দুই বান্ধবী। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে স্কুলে আর পৌঁছানো হল না তাদের। পথেই ওত পেতে ছিল যমদূত। এক ঘাতক পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারাল চার বছরের এক শিশু। গুরুতর আহত অপর শিশু ও বাইক চালক। সোমবার সকালে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত পালপাড়া মুক্তিনগর সংলগ্ন এলাকায়, ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম রাজশ্রী বিশ্বাস (৪)। গুরুতর আহত অন্য শিশুটির নাম প্রীতিজা পাল এবং বাইক চালকের নাম দেবাশীষ পাল। দেবাশীষবাবু পেশায় রাজশ্রীর বান্ধবীর বাবা। রাজশ্রী ও প্রীতিজা দুজনেই স্থানীয় বেসরকারি শহীদ ক্ষুদিরাম স্কুলের নার্সারির ছাত্রী ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে শান্তিপুর থেকে ধুবুলিয়ার অভিমুখে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল একটি পিকআপ ভ্যান। পালপাড়া মুক্তিনগর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর সেটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেবাশীষবাবুর বাইকের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বাইক-সহ আরোহীদের বেশ কিছুদূর টেনে ছেঁচড়ে নিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটি। শেষমেশ রাস্তার পাশে একটি গভীর গর্তের মধ্যে ছিটকে পড়েন তিনজনই।
ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চার বছরের একরত্তি রাজশ্রী বিশ্বাসের। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দেবাশীষ পাল ও তাঁর মেয়ে প্রীতিজাকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু প্রীতিজার শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাকে কলকাতায় স্থানান্তর (রেফার) করেন।
সাতসকালে স্কুলের প্রথম দিনেই এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই নির্দিষ্ট এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। জাতীয় সড়কের এই অংশে অবিলম্বে একটি সার্ভিস রোড তৈরি এবং গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিস। উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পুলিস ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করেছে এবং তার চালক ও খালাসিকে হেফাজতে নিয়েছে।
