  'Singham' IPS Ajay Sharma: সিংঘম-এর সুপ্রিম অস্বস্তি: বাংলার ভোটে এসে বিপাকে IPS অজয় শর্মা, মামলা শীর্ষ আদালতে

'Singham’ IPS Ajay Sharma: 'সিংঘম'-এর সুপ্রিম অস্বস্তি: বাংলার ভোটে এসে বিপাকে IPS অজয় শর্মা, মামলা শীর্ষ আদালতে

PIL against Singham IPS Ajay Sharma in Supreme Court: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে অবিলম্বে সরানোর দাবি জানানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ আনা হয়েছে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 29, 2026, 01:27 PM IST
'সিংঘম' IPS অজয় শর্মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক ধমকেই খবরের শিরোনামে! ভাইরাল, ট্রেন্ডিং উত্তরপ্রদেশ পুলিসের 'সিংঘম' IPS অজয় শর্মা। এবার IPS অজয় শর্মার বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। নির্বাচনী তদারকিতে পক্ষপাতের অভিযোগে মামলা দায়ের হল শীর্ষ আদালতে। 

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা। ‘সিংঘম’ আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে সরানোর দাবিতে দায়ের পিআইএল। মামলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে অবিলম্বে সরানোর দাবি জানানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ‘অযাচিত প্রভাব’ ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হয় রিট পিটিশন। ডায়েরি নাম্বার EC-SCIN01-21815-2026)। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দায়ের করা এই মামলায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মৌলিক অধিকার রক্ষার আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ‘ইউপি-র সিংঘম’ নামে পরিচিত এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় পাল শর্মা নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রত্যাশিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পিটিশনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ‘ভয় দেখানো’ এবং ‘অযাচিত প্রভাব খাটানোর’ মতো কাজ করেছেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রার্থীদের উদ্দেশ করে তিনি হুমকি দিয়েছে। এর ফলে ভোটের পরিবেশ ‘কলুষিত’ হয়েছে। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনসাধারণের আস্থা কমেছে।

আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, এই ধরনের আচরণ নির্বাচনে সমান সুযোগের পরিবেশ নষ্ট করে ও পর্যবেক্ষকদের মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করে। ভোট পর্যবেক্ষকদের নিরপেক্ষ সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করার কথা, যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সততা বজায় থাকে। Representation of the People Act, 1951-এর উল্লেখ করে পিটিশনে বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব হল স্বাধীনভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা এবং গণতান্ত্রিক নিয়ম মানা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা। এই ভূমিকা থেকে বিচ্যুতি হলে তা জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাসকে দুর্বল করে। এখানে  ‘সিংঘম’ আইপিএস অজয় পাল শর্মার আচরণ এর পরিপন্থী। 

প্রসঙ্গত, ভোটের মাত্র একদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিস অবজারভার হিসেবে  ‘সিংঘম’ আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে নিয়োগ করে কমিশন। তারপরই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন। সেই অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অজয় পাল শর্মা। এরপরই প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের উদ্দেশে কড়া সতর্কবার্তা দেন তিনি। আর তারপরই শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য-রাজনীতিতে। 

দাবাং পুলিশ অবজারভারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। তিনি যেভাবে কথা বলছেন সেটা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন এই দাবিতে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি চেয়ে মামলা দায়ের হয়। যদিও হাইকোর্টে ধোপে টেকেনি অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মামলা। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "২৯ এপ্রিল পর্যন্ত কোনও হস্তক্ষেপ করব না। যারা নির্বাচনের দ্বায়িত্বে আছেন তাদের কারও কাজে হস্তক্ষেপ করব না।" এমনকি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় শুনানিও হয়নি।

অন্যদিকে কমিশনও স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, "ভোটের দিন সব ঠিক হবে। অজয় পাল শর্মা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার পুলিশ অবসারভার। উনি যা রিপোর্ট দেবেন সেই মতো অ্যাকশন হবে। আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা দেব।" এমনকি মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই সিংঘম আইপিএস অজয় পাল শর্মার সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগে ফলতার বিডিও সৌরভ হাজরাকে সরিয়ে দেয় কমিশন। তাঁকে পুরুলিয়ে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন, Who is Singham Ajay Sharma?: 'আগর বদমাশি করি...' TMC প্রার্থীকে চমকানো ভোট-বঙ্গের নয়া সেনসেশন এই 'সিংঘম' অজয় শর্মা কে?

আরও পড়ুন, Singham IPS Ajay Sharma: বউ পিটিয়েছেন জাহাঙ্গির খানকে চমকানো 'সিংঘম' IPS অজয় শর্মা? অফিসারের কীর্তি ফাঁস?

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Singham IPS Ajay SharmaSupreme CourtEncounter specialistTrinamool candidateUP Policefalta
West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর পানিহাটি: ভোটের ২য় দফায় আরজি কর নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথকে নিয়ে বিরাট খবর
Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের...