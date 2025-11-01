English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 1, 2025, 03:59 PM IST
Jamalpur Accident: মধ্যরাতে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, চট্টগ্রামের পূণ্যার্থীদের বাসকে পেছন থেকে মারল কন্টেনার, হাসপাতালে বহু...

অরূপ লাহা: জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পূণ্যার্থী বোঝাই বাস। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে পবিত্র ভূমি বুদ্ধগয়া দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা পুণ্যার্থীদের একটি বাস ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েতে। দু্র্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার গভীররাতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার মুসুণ্ড এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্গাপুর অভিমুখী পুণ্যার্থীদের বাসটিকে পিছন থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে একটি কন্টেনার। এতে কন্টেনারের চালকসহ মোট ২৩ জন আহত হন। দুর্ঘটনার পর জামালপুর থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়া। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ  হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের সকলের অবস্থাই আপাতত স্থিতিশীল। একজন পুণ্যার্থী জানান, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে গত ২৯ অক্টোবর বুদ্ধগয়া দর্শনের উদ্দেশ্যে মোট ১১৭ জন পুণ্যার্থী দুটি ট্যুরিস্ট বাসে রওনা দেন। বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের পর তাঁরা ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বুদ্ধগয়ার পথে ছিলেন। মুসুণ্ডা এলাকায় পৌঁছনোর সময় তাঁদের একটি বাসের পিছনে থাকা কন্টেনারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, কন্টেনারের চালক ঘুমিয়ে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জামালপুর থানার পুলিস।

দুর্ঘটনাগ্রস্থ এক পুন্যার্থী বলেন, গত ২৯ তারিখে বুদ্ধগয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম। বেনাপোল হয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। পথে রাত আড়াইটের সময় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। পেছন থেকে অন্য একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে। প্রায় ১৭ জন কমবেচশি আহত হয়েছেন। আমরা মোট ১১৭ জন ছিলাম।

About the Author
Tags:
Bardhaman AccidentNH 19Pilgrims Bus AccidentJAMALPUR
