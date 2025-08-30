English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Train Cancel: পুজোয় পাহাড়ে ঘুরতে যাবেন? তার আগেই বাতিল এক ঝাঁক ট্রেন! ১১৩ গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস চলবে না...

Malda: মালদহ ডিভিশনে ইন্টারলকিং কাজের জন্য আজ থেকে এক ঝাঁক ট্রেন বাতিল। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ট্রেনগুলো চলবে না। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 30, 2025, 11:30 AM IST
অয়ন ঘোষাল: উৎসবের মরশুম শুরুর আগেই উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের যাত্রীদের জন‌্য দুঃসংবাদ। মালদহ টাউন স্টেশনে ইয়ার্ড পুনর্গঠনের জন্য পূর্ব রেলের তরফে ১১৩টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ট্রেনগুলো চলবে না। তাছাড়া এই সময়কালে চলাচলকারী বহু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময় পরিবর্তিত হচ্ছে। কিছু ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার জন‌্য যাঁরা আগে থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছেন, তাঁরা সমস‌্যায় পড়বেন।

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই ৬ দিনে ৪০টা এক্সপ্রেস ও ৮টা প‌্যাসেঞ্জার মিলিয়ে আপ-ডাউনে মোট ১১৩টি ট্রেন বাতিল থাকছে। আজ, বৃহস্পতিবার ২৮ আগস্ট থেকেই ওই অংশে ইন্টারলকিং, নন ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলবে। যে কারণেই এই ট্রেন বাতিল।

তালিকায় রয়েছে, শতাব্দী, তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, কুলিক এক্সপ্রেস, হাটে বাজারে এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্জনজঙ্ঘা, রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। এছাড়াও মালদহ টাউনগামী একাধিক ট্রেন রামপুরহাট পর্যন্ত চলবে। সময়ের বদল করা হয়েছে কামাখ‌্যা, রাধিকাপুরের মতো বেশ কিছু ট্রেনের।

ফলে আগামী শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গগামী যাত্রীরা দুর্ভোগের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা। হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে যাওয়া বহু ট্রেনই রয়েছে বাতিলের তালিকায়। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, উৎসবের মরসুমের আগে রেলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজের জন‌্য ট্রেন বন্ধ রেখে কাজ চালানো হবে।

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ৬ দিনে এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার সহ আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ১১৪টি ট্রেন বাতিল হয়েছে। পূর্ব রেলের মালদহ ডিভিশনের জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢেলে সাজা হচ্ছে ইন্টারলকিং ব্যবস্থা। উন্নততর সিগন্যালিং এবং লাইনের সংযোগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইন্টারলকিংয়ে ব্যবস্থা। উন্নততর সিগন্যালিং এবং লাইনের সংযোগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইন্টারলকিংয়ের আগে কিছু প্রস্তুতি থাকে। বাতিল হয়ে যাওয়া ট্রেনের তালিকায় শতাব্দী, কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, হাটেবাজারের মতো ট্রেন রয়েছে। হাওড়া-মালদহ টাউন ইন্টারসিটি রামপুরহাট পর্যন্ত যাবে।

এদিকে, পুরী-কামাখ্যা, শিয়ালদহ-সাবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সহ আরও ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিলাসপুর ডিভিশনের একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করল রেল। জানা গিয়েছে, ২৪টি ট্রেন বাতিলের পাশাপাশি বেশকিছু ট্রেন ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু ট্রেনের রুট সীমিত করেছে রেল।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

