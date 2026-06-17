/PM Kisan 23rd Installment: ৯ কোটি কৃষক! বাংলা থেকেই চালু পিএম কিষাণের... নয়া সূচনায় বড় পদক্ষেপ মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারিখ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এবার জায়গাও ঘোষণা হল। জল্পনা একটা ছিলই, আর সেটাই সত্যি হল। পিএম কিষাণ যোজনার ২৩ তম কিস্তি পশ্চিমবঙ্গ থেকেই চালু করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
স্বাধীনতার ৭৯ বছর পর বাংলায় প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। আর সেই বাংলা থেকে পিএম কিষাণ যোজনার ২৩ তম কিস্তির সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২০ জুন চালু হবে পিএম কিষাণ যোজনার ২৩তম কিস্তি। ২০ জুন তারকেশ্বর থেকে পিএম কিষাণ যোজনার ২৩তম কিস্তির টাকা দেওয়া চালু করবেন মোদী।
পিএম কিষাণ যোজনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার তারকেশ্বর থেকে পিএম-কিষাণ যোজনার ২৩তম কিস্তি চালু করবেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই পোস্ট করা হয়েছে।
The 23rd Instalment of PM Kisan Samman Nidhi is scheduled to be released on:— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) June 17, 2026
20th June 2026
Tarakeswar, Hooghly, West Bengal
Stay tuned for updates as we move towards another milestone in empowering India's Annadatas through Direct Benefit Transfer.#PMkisan pic.twitter.com/AktMtIMW29
অর্থাৎ শনিবার, ২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গের হুগলির তারকেশ্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে ৯ কোটিরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকা করে পাঠাবেন। প্রসঙ্গত, ৪ মে জনতার রায়ে বিপুল ভোটে নির্বাচনে জিতে বিজেপি এই রাজ্যে প্রথমবারের মতো সরকার গঠন করে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আয়ুষ্মান ভারত সহ কেন্দ্রের সব জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে বাংলার অন্তর্ভুক্তির কথা ঘোষণা করেন।
এতদিন বাংলায় চলত তৃণমূল সরকারের কৃষক বন্ধু। বিজেপি সরকার আসার পর এবার বাংলাতেও চালু হচ্ছে পিএম কিষাণ যোজনা। PM-Kisan যোজনা কী? এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য কৃষকদের প্রতি বছর ৬,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। বছরে তিনটি সমান কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে ২,০০০ টাকা করে সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠায় কেন্দ্র।
এর আগে ১৩ মার্চ গুয়াহাটি থেকে পিএম কিষাণ যোজনার ২২তম কিস্তির টাকা চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৯ কোটিরও বেশি যোগ্য কৃষক এই কিস্তির সুবিধা পেয়েছিলেন। টাকা পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। যেমন, e-KYC খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ সেইসঙ্গে থাকতে হবে Farmer ID, আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সিডিং, জমির তথ্যের সম্পূর্ণ আপডেট। তবেই মিলবে টাকা৷
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