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PM Kisan 23rd Installment: ৯ কোটি কৃষক! বাংলা থেকেই চালু পিএম কিষাণের... নয়া সূচনায় বড় পদক্ষেপ মোদীর

PM Kisan Installment News: পিএম কিষাণের টাকা পাওয়ার কিছু শর্ত আছে। যেমন, e-KYC খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ সেইসঙ্গে থাকতে হবে Farmer ID, আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সিডিং, জমির তথ্যের সম্পূর্ণ আপডেট। তবেই মিলবে টাকা৷

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 17, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:29 PM IST
PM Kisan 23rd Installment: ৯ কোটি কৃষক! বাংলা থেকেই চালু পিএম কিষাণের... নয়া সূচনায় বড় পদক্ষেপ মোদীর
Image Credit: পিএম কিষাণ ২৩তম কিস্তি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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