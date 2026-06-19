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বাজেটের আগেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পিএম-কিসানের পরের কিস্তির অর্থবিলি তারকেশ্বরে, সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নয়া ঘোষণা

PM Kisan Installment: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০-২১ জুন ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সফর করবেন। ২০ জুন, বিকেল প্রায় ৩:৪৫ মিনিটে, প্রধানমন্ত্রী হুগলি জেলার তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করবেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:01 PM IST
বাজেটের আগেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পিএম-কিসানের পরের কিস্তির অর্থবিলি তারকেশ্বরে, সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নয়া ঘোষণা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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