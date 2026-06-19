/বাজেটের আগেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পিএম-কিসানের পরের কিস্তির অর্থবিলি তারকেশ্বরে, সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নয়া ঘোষণা

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০-২১ জুনে পশ্চিমবঙ্গ সফর করবেন। ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস। ওই দিন তারকেশ্বরে বিশেষ প্রোগ্রাম আছে প্রধানমন্ত্রীর। পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু প্রকল্প ঘোষণা করবেন। কী কী প্রকল্প?
পশ্চিমবঙ্গ দিবস
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০-২১ জুনে পশ্চিমবঙ্গ সফর করবেন। পশ্চিমবঙ্গ দিবস ২০ জুন। বিকেল প্রায় ৩:৪৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী হুগলির তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে করবেন একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনও। বিভিন্ন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।
পি-এম কিসানের টাকা
প্রধানমন্ত্রী এদিন পিএম কিষান প্রকল্পের পরবর্তী কিস্তির অর্থ বিলি করবেন। চালু হবে ফসল বিমা যোজনা। উদ্বোধন হবে সড়ক ও রেলের নানান প্রকল্পও। এই উপলক্ষে তিনি সমাবেশে ভাষণও দেবেন।
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস
২১ জুন সকাল প্রায় ৬:৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করবেন। এই উপলক্ষে তিনি সমাবেশে ভাষণও দেবেন। পরে, সকাল প্রায় ৯:১৫ মিনিটে, প্রধানমন্ত্রী কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরে দেশীয় নকশা ও নির্মাণে তৈরি তিনটি নৌ-জাহাজ-আইএনএস ডুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয়-চালু করবেন। এই উপলক্ষে তিনি সমাবেশে ভাষণও দেবেন।
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