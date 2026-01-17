English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • PM Modi Inaugurates First Vande Bharat Sleeper: মা কালী ও মা কামাখ্যাকে জুড়ল এই ট্রেন... মালদা থেকেই গতি পেল বাংলা, দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন মোদীর...

PM Modi Inaugurates First Vande Bharat Sleeper: 'মা কালী ও মা কামাখ্যাকে জুড়ল এই ট্রেন... মালদা থেকেই গতি পেল বাংলা', দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন মোদীর...

PM Modi Inaugurates First Vande Bharat Sleeper and Amrit Bharat Express: "যোগাযোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল... বাংলা থেকেই ভারতীয় রেল আধুনিকীকরণের পথে আরও এক ধাপ এগোল।"

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 17, 2026, 03:05 PM IST
PM Modi Inaugurates First Vande Bharat Sleeper: 'মা কালী ও মা কামাখ্যাকে জুড়ল এই ট্রেন... মালদা থেকেই গতি পেল বাংলা', দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন মোদীর...
ছবি সৌজন্যে ফেসবুক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটমুখী বাংলাকে মোদীর উপহার। প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে পাশে নিয়ে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে মালদায় প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের যাত্রার শুভ সূচনা করলেন মোদী। দেশের প্রথম বন্দে ভারত উদ্বোধন করে মোদী বলেন, 'মা কালী এবং মা কামাখ্যাকে জুড়ল এই ট্রেন।' ঘুরে দেখলেন প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের অন্দরমহলও। 

Add Zee News as a Preferred Source

এদিন প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের যাত্রার শুভ সূচনার দুর্মূল্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী রইল স্কুলপড়ুয়ারাও। প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারে উপস্থিত ছিল একদল স্কুলপড়ুয়া। ট্রেনের ভিতর তাদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। বন্দে ভারতের সঙ্গে আরও ৯ জোড়া নতুন ট্রেনেরও উদ্বোধন করেন মোদী। যারমধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার-মুম্বই পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, আলিপুরদুয়ার-SMVT বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, বালুরঘাট-SMVT বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকোলি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, রাধিকাপুর-SMVT বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি-তিরুচিরাপল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। মোট ৩২৫০ কোটি টাকার রেল ও সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মোদী। 

নতুন ট্রেনের যাত্রার সূচনা করে মোদী বলেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। মালদা থেকেই গতি পেল বাংলা। নতুন রেল পরিষেবা পেল বাংলার মানুষ। আর বাংলা থেকেই ভারতীয় রেল আধুনিকীকরণের পথে আরও এক ধাপ এগোল। নয়া এই পরিষেবার ফলে বাংলার মানুষের যাতায়াত অনেক সুগম হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে। এর পাশাপাশি, রেলের রক্ষণাবেক্ষণে বাংলার যুব সম্প্রদায়ের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। 

প্রসঙ্গত, হাওড়া-গুয়াহাটি, প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার উত্তরবঙ্গে দাঁড়াবে ৭ স্টেশনে আর অসমে ৩টিতে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং অসমের কামরূপ মেট্রোপলিটন ও বঙাইগাঁও— ৯ জেলার মধ্যে এই ১০ স্টেশনে থামবে বন্দে ভারত স্লিপার।  সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করে সকালে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে সেমি হাই-স্পিড এই ট্রেন। বন্দে ভারত স্লিপার হচ্ছে প্রথম ট্রেন, যেখানে শুধুই কনফার্মড টিকিট পাওয়া যাবে। কোনও RAC টিকিট পাওয়া যাবে না। 

ট্রেনে থাকছে মোট ১৬টি কোচ। যার মধ্যে ১১টি 3AC, ৪টি 2AC এবং ১টি 1AC। নয়া এই বন্দে ভারত স্লিপারে রয়েছে আরামদায়ক বার্থ, ভেস্টিবিউল-সহ স্বয়ংক্রিয় দরজা, উন্নত সাসপেনশন ও শব্দ কমানোর ব্যবস্থা, কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা, জরুরি টকব্যাক সিস্টেম, আধুনিক ড্রাইভার কেবিন ও কন্ট্রোল, এয়ারোডাইনামিক বাহ্যিক নকশা এবং স্বয়ংক্রিয় স্যানিটেশন ও জীবাণুনাশক প্রযুক্তি।  

আরও পড়ুন, Budget 2026 Expectations: স্বামী-স্ত্রী দু'জনের আয়ে 'যৌথ কর'! বাজেটে বড় চমক? করদাতাদের জন্য এই ১০ বড় ঘোষণা করতে পারেন নির্মলা সীতারমন...

আরও পড়ুন, Seema Bansal success story: 'সিলিং ফ্যান বেচে বাবাকে দাহ করে মা...' আজ ১৫৭ কোটির সাম্রাজ্যের মালকিন সেই স্মল-টাউন গার্ল...বাস্তব হার মানায় রূপকথাকে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Vande Bharat SleeperPM Modi Inaugurates First Vande Bharat SleeperAmrit Bharat ExpressMalda
পরবর্তী
খবর

Beldanga Unrest: মব যার মুলুক তার! ফের রণক্ষেত্র বেলডাঙা, পুলিসের সামনেই মার খেলেন আরও এক সাংবাদিক......
.

পরবর্তী খবর

Ahmedabad Plane Crash Big Update: ভয়াবহ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে বিগ আপডেট! নিহত ক্যাপ...