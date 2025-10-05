English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
North Bengal Flood: উত্তরবঙ্গে দুর্যোগে মৃত্যুমিছিল! শোকপ্রকাশ মোদী-শাহের...

North Bengal Flood: এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে  প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন,  'দার্জিলিং ও আশেপাশে এলাকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।  ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 5, 2025, 08:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক রাতের বৃষ্টিতে তছনছ উত্তরবঙ্গ। বৃষ্টি-ধসে মৃত্যুমিছিল! দার্জিলিংয়ে সেতু বিপর্যয়ে মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'। 

এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে মোদী লিখেছেন, 'দার্জিলিংয়ে সেতু দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুক'। জানিয়েছেন, 'দার্জিলিং ও আশেপাশে এলাকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।  ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।

 

উত্তরবঙ্গের দর্যোগে মৃতদের পরিবারে প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট দিয়েছেন তিনিও। লিখেছেন, 'দার্জিলিংয়ের সাংসদের সঙ্গে কথা বললাম। পরিস্থিতির সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। NDRF ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। বিপদের সময়ে মানুষকে সাহায্য করছেন বিজেপি নেতারাও'।

এদিকে আগামীকাল, সোমবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেসবুকে পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, 'কাল রাত্রে উত্তরবঙ্গে কয়েক ঘন্টার বিপুল বৃষ্টি হওয়ায় এবং বাইরে থেকে নদীর জল আমাদের রাজ্যে বিপুল পরিমাণ এসে পড়ায়  বিশেষত উত্তরবঙ্গে উদ্বেগজনক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।  গতকাল রাত্রে উত্তরবঙ্গে ১২ ঘন্টায় ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি হঠাৎ বৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সংকোশ নদী এবং সাধারণভাবে সিকিম ও ভুটান থেকে বিভিন্ন নদীর বিপুল পরিমাণ জল এ রাজ্যে চলে আসায় বন্যা পরিস্থিতির  অবনতি হয়'। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
north Bengalheavy rainNorth Bengal FloodNarendra ModiAmit Shah
