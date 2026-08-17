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তারাপীঠের হোটেলে আগুন, মৃতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

Tarapith Hotel Fire: সোমবারের ওই অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এক শোকবার্তায় তিনি লেখেন, বীবভূমের ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি শোকাহত। যারা তাদের পরিবারের মানুষজনকে হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:08 PM IST
তারাপীঠের হোটেলে আগুন, মৃতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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