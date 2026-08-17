/তারাপীঠের হোটেলে আগুন, মৃতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারাপীঠের হোটেলে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে এখনওপর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। কার গাফিলতিতে, নিরাপত্তার কী অভাবে অতগুলো মানুষের প্রাণ চলে গেল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি তারাপীঠে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে হোটেল-লজগুলির সুরক্ষা খতিয়ে দেখতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এর মধ্যেই মৃতদের পরিবাপিছু ২ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী।
সোমবারের ওই অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এক শোকবার্তায় তিনি লেখেন, বীবভূমের ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি শোকাহত। যারা তাদের পরিবারের মানুষজনকে হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ওই শোকবার্তার পরই অন্যা একটি বার্তায় তিনি নিহতদের পরিবারপিছু ২ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আহতদের ৫০০০০ টাকা দেওয়া হবে।
পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমের দুর্ঘটনায়, প্রধানমন্ত্রী @narendramodi প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক মৃতের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্যে ৫০,০০০ টাকা দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। https://t.co/PBlevBzouV— PMO India (@PMOIndia) August 17, 2026
অন্যদিকে, তারাপীঠের হোটেলের অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের জন্য ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নির্দেশে মৃত ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। সোমবার তিনি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভিডিয়ো কলে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তার পরেই কৌশিক চৌধুরী ঘোষণা করেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে মৃতদের মোট ৯ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে৷ মৃতদের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে জেলাশাসকের নিজস্ব তহবিল থেকে এবং ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে।
এদিকে, আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে সমস্ত হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস ও হোম স্টে-র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হলো। রামপুরহাটের এসডিও-র নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে একটি বিশেষ অডিট কমিটি।
প্রশাসনের গঠিত এই কমিটি অত্যন্ত কড়াভাবে অনেক বিষয় পরিদর্শন করবে। হোটেলগুলির বৈদ্যুতিক সংযোগ, তারের মান, লোড ক্যাপাসিটি এবং আর্থিং ব্যবস্থা। ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হাইড্র্যান্ট এবং ফায়ার সেফটি এনওসি । দুর্ঘটনা এড়াতে বিল্ডিংগুলিতে জরুরি বহির্গমন পথ যথাযথ রয়েছে কি না। নিরাপত্তার ত্রুটি এড়াতে অবিলম্বে এই জরুরি পরিদর্শন শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠের হোটেলগুলিতে এই সুরক্ষা যাচাই অভিযানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
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