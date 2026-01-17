English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • রাজ্য
  • PM Modi In Malda: বাংলায় বিকাশের গঙ্গা বইবে... চাই আসল পরিবর্তন, মালদায় হুংকার মোদীর...

PM Modi In Malda: 'বাংলায় বিকাশের গঙ্গা বইবে... চাই আসল পরিবর্তন,' মালদায় হুংকার মোদীর...

PM Modi In Malda:    'বিজেপি সুশাসনের ট্রেন্ড সেট করেছে দেশে। বিজেপি মানুষের সমর্থন পাচ্ছে। দেশের জেন জি বিজেপিকে ভরসা করে। বিজেপিকে এবার বাংলার মানুষ পুরো ভোট দিয়ে সমর্থন করবে'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 17, 2026, 04:20 PM IST
PM Modi In Malda: 'বাংলায় বিকাশের গঙ্গা বইবে... চাই আসল পরিবর্তন,' মালদায় হুংকার মোদীর...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ফের বাংলায় মোদী। মালদহের সভা থেকে 'আসল পরিবর্তনে'র ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, 'আপনারা বিজেপির সরকার আনুন।। বাংলার হারিয়ে যাওয়া গৌরব উদ্ধার হবে। বিজেপির সরকার বানান। তৃণমূল সরকার থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয়'।

আরও পড়ুন: PM Modi Inaugurates First Vande Bharat Sleeper: 'মা কালী ও মা কামাখ্যাকে জুড়ল এই ট্রেন... মালদা থেকেই গতি পেল বাংলা', দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন মোদীর...

মোদী বলেন, 'আসল পরিবর্তন চাই। ওডিশাতে বিজেপির সরকার, ত্রিপুরাতে বিজেপির সরকার, আসমেও বিজেপি। বিহারেও। বাংলার সব দিশাতেই বিজেপির সুশাসনের সরকার। বাংলাতেও এই সুশাসনের সরকার হবে। এবার বাংলাতেও বিকাশের গঙ্গা বইবে। বিজেপি এই কাজ করবে। পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপির সরকার'।

মোদীর কথায়, 'বিজেপি সুশাসনের ট্রেন্ড সেট করেছে দেশে। বিজেপি মানুষের সমর্থন পাচ্ছে। দেশের জেন জি বিজেপিকে ভরসা করে। বিজেপিকে এবার বাংলার মানুষ পুরো ভোট দিয়ে সমর্থন করবে'। বলেন,  'আমি চাই বাংলার সব গৃহহীনদের পাকা ঘর পাক, নলের জল পান, কেন্দ্রের সব প্রকল্পের সুবিধা পান।। কিন্তু এখানকার তৃণমূল সরকার,নির্মম। কেন্দ্রের পাঠানো টাকা তৃণমূলের লোক লুঠে নেয়। গরিব মানুষের শত্রু'।

মোদী বলেন, 'আয়ুষ্মান ভারত পায় না একমাত্র বাংলা। তৃণমূল চালু করতেই দিচ্ছে না। এমন নির্মম সরকারের বাংলা থেকে বিদায় জরুরি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা, ফ্রি বিদ্যুত্‍ হোক, আমিও চাই। কিন্তু তৃণমূলের নির্মম সরকার তা করতে দিচ্ছে না'। তাঁর মতে, 'বাংলার মানুষের  তখনই ভালো হবে, যখন বিজেপির সরকার হবে'।

মোদী জানান, 'আমি সিএজি রিপোর্ট দেখছিলাম। তৃণমূলের ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে বন্যা দুগতদের। গরিবদের টাকা লুট করেছে'। সঙ্গে আশ্বাস, 'বাংলায় বিজেপির সরকার হলেই তৃণমূলের এই সব কালা কাজ বন্ধ করা হবে। বিজেপির সরকার হলেই অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে বড় অ্যাকশান নেওয়া হবে। শরণার্থী মতুয়ারা, যাঁরা পড়শি দেশে হিংসার শিকার হয়ে এখানে এসেছেন তাঁদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। CAA- র মাধ্যমে সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে।। মতুয়া,শরণার্থীদের সুরক্ষা দেওয়া হবে'।

আরও পড়ুন:  Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন? স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা! সোম থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত আবহাওয়ার বড় আপডেট...

এদিকে ভোটমুখী বাংলায় এবার প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার! এদিন মালদহ থেকে  সবুজ পতাকা নাড়িয়ে মালদায় প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের যাত্রার শুভ সূচনা করলেন মোদী। পাশে তখন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মোদী বলেন, 'মা কালী এবং মা কামাখ্যাকে জুড়ল এই ট্রেন।' ঘুরে দেখলেন প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের অন্দরমহলও। 

মোদীর আরও বক্তব্য, যোগাযোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। মালদা থেকেই গতি পেল বাংলা। নতুন রেল পরিষেবা পেল বাংলার মানুষ। আর বাংলা থেকেই ভারতীয় রেল আধুনিকীকরণের পথে আরও এক ধাপ এগোল। নয়া এই পরিষেবার ফলে বাংলার মানুষের যাতায়াত অনেক সুগম হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে। এর পাশাপাশি, রেলের রক্ষণাবেক্ষণে বাংলার যুব সম্প্রদায়ের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। 

 

