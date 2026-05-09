PM Modi Meets dead BJP Workers Family: 'মন থেকে বলছি এবার বিচার পাব', প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আশায় বুক বাঁধছেন নিহত বিজেপি কর্মীর মা

PM Modi Meets dead BJP Workers Family: 'মন থেকে বলছি এবার বিচার পাব', প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আশায় বুক বাঁধছেন নিহত বিজেপি কর্মীর মা
Narendra Modi: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সৌমিত্রর মা বনলতা ঘোষাল। তিনি বলেন, ছেলেকে হাত-পা বেঁধে সুপারি বাগানে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল
তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুরের সাউথ গড়িয়ায় ৯ বছর আগে খুন হওয়া বিজেপি কর্মী সৌমিত্র ঘোষালের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্রিগেডে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিন নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ন্যায় বিচারের আশ্বাস দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে নতুন করে আশার আলো দেখছে সৌমিত্রর পরিবার।
২০১৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের সাউথ গড়িয়ার বাসিন্দা সৌমিত্র ঘোষালকে নৃশংসভাবে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, বিজেপি করার কারণেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে পিটিয়ে খুন করে গ্রামের একটি সুপারি বাগানে দেহ ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনার পর দীর্ঘদিন দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন চলে। কয়েকজন গ্রেফতার হলেও পরে তারা বেকসুর খালাস পেয়ে যায় বলে অভিযোগ পরিবারের। এরপর থেকেই বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল পরিবার।
শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সৌমিত্রর মা বনলতা ঘোষাল। তিনি বলেন, “ঘটনার দিন দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলে। তারপর আর ফেরেনি। পরে জানতে পারি হাত-পা বেঁধে সুপারি বাগানে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। ও মোদীর দল করত বলেই ওকে খুন করা হয়েছিল। আজ প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাই এবার বিচার পাব বলে আশা করছি।”
পরিবারের দাবি, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তাঁরা নতুন করে আশাবাদী। বনলতা দেবীর কথায়, “প্রধানমন্ত্রী যখন আশ্বাস দিয়েছেন,তখন নিশ্চয়ই বিচার পাব। আজ যদি ছেলে বেঁচে থাকত, খুব খুশি হতো। একদিন হঠাত্ শুনলাম ও মারা গিয়েছে। কেউ বিচার করেনি। মেজো ছেলে, নাতনি মোদীবাবুর সঙ্গে দেখা করেছে। আশা করছি এবার বিচার পাব। মন থেকে বলছি, মোদী সরকার এসেছে। আমি মন থেকে খুশি হয়েছি। অন্তরটা হু হু করছে। ও যদি থাকত তাহলে কত আনন্দিত হত।
