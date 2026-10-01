PMO-র আধিকারিক পরিচয়ে নবান্নে 'রহস্যময়ী'! খবর পেয়েই দিল্লিতে ছুটল পুলিস

দেবব্রত ঘোষ: প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিক পরিচয়ে সটান নবান্নে! পূর্তমন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দারের সঙ্গে সাক্ষাত্। কিন্তু কথাবার্তার অসঙ্গতিতে সন্দেহ হয় মন্ত্রীর। পরিচয় খতিয়ে দেখার পর অভিযোগ দায়ের শিবপুর। দিল্লি থেকে মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিস। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে আনা হচ্ছে হাওড়ায়।
পুলিস সূত্রের খবর, ওই মহিলার নাম আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থী। কোচবিহারে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন এক ব্যবসায়ী। আকাঙ্ক্ষার শরণাপন্ন হন তিনি। ওই মহিলা নাকি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পরিচয় দিয়েছিলেন! এমনকী, নিজেকে প্রভাবশালী প্রমাণ করার জন্য প্রথমসারির একাধিক বিজেপি নেতার সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপর সরাসরি সেক্রেটারি মেইল করে পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চান। সময় দেওয়া হয় তাঁকে।
সেইসতোই গতকাল বুধবার গাড়ি নিয়ে নবান্নে আসেন আকাঙ্ক্ষা। পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেন। কিন্তু কথা বলার সময়ে সন্দেহ হয় মন্ত্রী ও আধিকারিকদের। এরপর মন্ত্রীর নির্দেশে আধিকারিকরা যখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যোগাযোগ করেন, তখন জানা যায়, আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থী নামে কোনও আধিকারিকই নেই! শেষপর্যন্ত প্রতারণার অভিযোগ দায়েক করা হয় শিবপুর থানায়।
তদন্তে জানা যায়, নবান্ন থেকে সোজা দমদম বিমানবন্দরে যান আকাঙ্ক্ষা। তারপর প্লেনে দিল্লি। পরের ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছে যান হাওড়া সিটি পুলিসের আধিকারিকরাও। শেষপর্যন্ত দিল্লির আনন্দ প্রবাত থানা এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে প্রথম আটক করা হয় ওই মহিলাকে। পরে থানায় এনে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ওই মহিলার বিরুদ্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে প্রতারণা সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিস।
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