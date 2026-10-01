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PMO-র আধিকারিক পরিচয়ে নবান্নে 'রহস্যময়ী'! খবর পেয়েই দিল্লিতে ছুটল পুলিস

Nabanna fraud case:  কলকাতা থেকে রীতিমতো ধাওয়া করে দিল্লিতে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করল হাওড়া সিটি পুলিস।  মিথ্যা পরিচয় দিয়ে প্রতারণা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 01, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 08:22 PM IST
PMO-র আধিকারিক পরিচয়ে নবান্নে 'রহস্যময়ী'! খবর পেয়েই দিল্লিতে ছুটল পুলিস
Image Credit: নবান্নে &#039;রহস্যময়ী&#039;!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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