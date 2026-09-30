/ভাড়াবাড়ির দিন শেষ: সরকারের বিরাট উদ্যোগ, রাজ্যে এবার সাড়ে ৫ লাখের ফ্ল্যাট মাত্র ৫০ হাজারে-- অবিশ্বাস্য এই সুযোগ কী ভাবে পাবেন? কোথায় আবেদন? কী যোগ্যতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং ভাড়ায় বা জরাজীর্ণ ঘরে বসবাসকারী চটকল শ্রমিকদের নিজস্ব পাকা ছাদের স্বপ্ন পূরণ করতে বিরাট আবাসন প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান ২.০ (PMAY-U 2.0)-এর ‘অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং ইন পার্টনারশিপ’ (AHP) ধারার আওতায় এই বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য শ্রমিক পরিবারগুলি মাত্র ৫০,০০০ টাকায় একটি নিজস্ব ২-বিএইচকে (2BHK) ফ্ল্যাটের মালিকানা লাভ করতে পারবেন।
কোথায় শুরু হচ্ছে এই প্রকল্প?
প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে (Pilot Project) পশ্চিমবঙ্গের চটকল অধ্যুষিত দুটি প্রধান জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি-তে এই আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। সাফল্য মিললে পরবর্তী সময়ে রাজ্যের অন্যান্য শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাতেও এই মডেল সম্প্রসারিত করা হতে পারে।
ফ্ল্যাটের খরচ ও আর্থিক অনুদানের ভাগ
প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিটি আধুনিক ফ্ল্যাট নির্মাণে আনুমানিক মোট খরচ ধরা হয়েছে ৫.৫০ লক্ষ টাকা। ফ্ল্যাটের মোট খরচের প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশি বহন করবে সরকার ও শ্রম দফতর। খরচের অনুপাতটি নিম্নরূপ:
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান: ১.৫০ লক্ষ টাকা
রাজ্য সরকারের অনুদান: ২.৭৯ লক্ষ টাকা
শ্রম দফতরের অনুদান: ৭১,০০০ টাকা
সুবিধাভোগী শ্রমিকের নিজস্ব অংশ: মাত্র ৫০,০০০ টাকা
অর্থাৎ, মাত্র ৫০ হাজার টাকার এককালীন বিনিয়োগেই একজন চটকল শ্রমিক প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার একটি পাকা ফ্ল্যাট নিজের নামে পাবেন।
ফ্ল্যাটের আয়তন ও গঠনশৈলী
প্রকল্পের অধীনে আধুনিক ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের উপযোগী ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে:
কার্পেট এরিয়া: প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন হবে প্রায় ৩২০ থেকে ৪৫০ বর্গফুট (কিছু ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৮৫ বর্গফুট পর্যন্ত)।
বিন্যাস: ভেতরে থাকবে দুটি শোওয়ার ঘর (2BHK), একটি রান্নাঘর এবং একটি শৌচাগার।
ভবনের নকশা: সাধারণত চার তলা (G+3) বিশিষ্ট বহুতল ভবন গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি তলায় ৪টি করে মোট ১৬টি ফ্ল্যাট থাকবে।
কারা এই ফ্ল্যাট পাওয়ার যোগ্য? (আবেদনের শর্তাবলী)
প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও সঠিক উপভোক্তার কাছে পৌঁছানোর স্বার্থে বেশ কিছু শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে:
১. পেশাগত পরিচয়: আবেদনকারীকে অবশ্যই একজন চটকল শ্রমিক হতে হবে এবং বর্তমানে তাঁকে জরাজীর্ণ, অস্থায়ী বা পুরনো শ্রমিক কোয়ার্টারে বসবাসকারী হতে হবে।
২. আর্থিক যোগ্যতা: আবেদনকারীকে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (EWS)-ভুক্ত হতে হবে। পরিবারের মোট বার্ষিক আয় হতে হবে ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে।
৩. পাকা বাড়ির অনুপস্থিতি: আবেদনকারী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যের নামে দেশের কোথাও কোনও নিজস্ব পাকা বাড়ি বা ফ্ল্যাট থাকা চলবে না।
৪. পূর্ববর্তী সুবিধা না থাকা: বিগত ২০ বছরের মধ্যে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও আবাসন প্রকল্পের (যেমন পিএমএওয়াই বা গীতাঞ্জলি) আর্থিক সুবিধা বা ঘর পেয়ে থাকলে তিনি আবেদন করতে পারবেন না।
৫. বিশেষ অগ্রাধিকার: প্রবীণ নাগরিক, পরিবারে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সদস্য, বিধবা, একক মহিলা এবং রূপান্তরকামী আবেদনকারীদের বণ্টনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশেষ করে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভবনের নিচের তলার (Ground/Lower Floors) ফ্ল্যাট বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকবে।
কী ভাবে হবে আবেদন ও যাচাইকরণ?
প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট চটকল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় পুরসভা/প্রশাসন এবং রাজ্য শ্রম দফতর যৌথভাবে কাজ করবে। আগ্রহী চটকল শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় নথি-- যেমন আধার কার্ড, চটকলের কর্মী পরিচয়পত্র/ইএসআই কার্ড, আয়ের প্রমাণপত্র এবং কোথাও পাকা বাড়ি নেই মর্মে স্বঘোষণাপত্র জমা দিয়ে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা পড়ার পর স্থানীয় প্রশাসন ও শ্রম দফতর ক্ষেত্রভিত্তিক সমীক্ষা (Field Verification) করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবে এবং যোগ্যদের নামে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হবে।
বহু বছর ধরে অস্বাস্থ্যকর ও জরাজীর্ণ ঘরে দিন কাটানো চটকল শ্রমিকদের জীবনে এই উদ্যোগ এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।