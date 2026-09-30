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ভাড়াবাড়ির দিন শেষ: সরকারের বিরাট উদ্যোগ, রাজ্যে এবার সাড়ে ৫ লাখের ফ্ল্যাট মাত্র ৫০ হাজারে-- অবিশ্বাস্য এই সুযোগ কী ভাবে পাবেন? কোথায় আবেদন? কী যোগ্যতা?

PMAU Affordable Housing West Bengal: এই প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য আবেদনকারীরা মাত্র ৫০,০০০ টাকায় নিজস্ব পাকা ফ্ল্যাট হাতে পাবেন। বাকি সিংহভাগ খরচ বহন করবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম দফতর।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 30, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 08:13 PM IST
ভাড়াবাড়ির দিন শেষ: সরকারের বিরাট উদ্যোগ, রাজ্যে এবার সাড়ে ৫ লাখের ফ্ল্যাট মাত্র ৫০ হাজারে-- অবিশ্বাস্য এই সুযোগ কী ভাবে পাবেন? কোথায় আবেদন? কী যোগ্যতা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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