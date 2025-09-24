English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Poision in Pond: বিষপাড়ার ২৫ বিঘা পুকুরে ভয়ানক বিষ! সেই বিষে লক্ষ লক্ষ...

Poision in Pond Death of Fish: বলাগড় ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর তারা মালিক কলোনির বাসিন্দা অচিন্ত্য বিশ্বাস চন্দ্রহাটির ওই পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছিলেন গত তিন বছর ধরে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 24, 2025, 05:09 PM IST
বিধান সরকার: পুকুরে বিষ (Poision in Pond)! দশ লক্ষাধিক টাকার মাছের মৃত্যু! মগরার (Mogra) চন্দ্রহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষপাড়া এলাকায় একটি ২৫ বিঘা পুকুরে গতকাল, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেউ বিষ দিয়ে দেয়। সেই বিষে জলাশয়ের সব মাছ মরে ভেসে ওঠে। 

লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি

রুই কাতলা, মৃগেল, বাটা-সহ নানা প্রজাতির মাছ ছিল। ওই পুকুরের মাছ চাষির দাবি, প্রায় ছয় টন মাছ মারা গিয়েছে। যার মূল্য দশ থেকে বারো লক্ষ টাকা।

মাছপাহারা

বলাগড় ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর তারা মালিক কলোনির বাসিন্দা অচিন্ত্য বিশ্বাস চন্দ্রহাটির ওই পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছিলেন গত তিন বছর ধরে। মাছ পাহারা দেওয়ার জন্য লোকও রাখা আছে এখানে। গতকাল রাতে সেই পাহারাদার খবর দেন মাছ ভেসে উঠেছে।

সন্ধের বিষ-লগ্ন

ওই মাছচাষি বলেন, সন্ধে সাড়ে ছটা পর্যন্ত আমি পুকুরে ছিলাম। সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার পাহারাদার যান। তার পরই আমি জানতে পারি, মাছ ভেসে উঠছে! আমার কারো সঙ্গে শত্রুতা নেই। কে এরকম করল, কেন এরকম করল-- জানি না। খবর পেয়ে মগরা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে যায়।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

