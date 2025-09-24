Poision in Pond: বিষপাড়ার ২৫ বিঘা পুকুরে ভয়ানক বিষ! সেই বিষে লক্ষ লক্ষ...

Poision in Pond: বিষপাড়ার ২৫ বিঘা পুকুরে ভয়ানক বিষ! সেই বিষে লক্ষ লক্ষ...
বিধান সরকার: পুকুরে বিষ (Poision in Pond)! দশ লক্ষাধিক টাকার মাছের মৃত্যু! মগরার (Mogra) চন্দ্রহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষপাড়া এলাকায় একটি ২৫ বিঘা পুকুরে গতকাল, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেউ বিষ দিয়ে দেয়। সেই বিষে জলাশয়ের সব মাছ মরে ভেসে ওঠে।
লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি
রুই কাতলা, মৃগেল, বাটা-সহ নানা প্রজাতির মাছ ছিল। ওই পুকুরের মাছ চাষির দাবি, প্রায় ছয় টন মাছ মারা গিয়েছে। যার মূল্য দশ থেকে বারো লক্ষ টাকা।
মাছপাহারা
বলাগড় ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর তারা মালিক কলোনির বাসিন্দা অচিন্ত্য বিশ্বাস চন্দ্রহাটির ওই পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছিলেন গত তিন বছর ধরে। মাছ পাহারা দেওয়ার জন্য লোকও রাখা আছে এখানে। গতকাল রাতে সেই পাহারাদার খবর দেন মাছ ভেসে উঠেছে।
সন্ধের বিষ-লগ্ন
ওই মাছচাষি বলেন, সন্ধে সাড়ে ছটা পর্যন্ত আমি পুকুরে ছিলাম। সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার পাহারাদার যান। তার পরই আমি জানতে পারি, মাছ ভেসে উঠছে! আমার কারো সঙ্গে শত্রুতা নেই। কে এরকম করল, কেন এরকম করল-- জানি না। খবর পেয়ে মগরা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে যায়।
